15/11/2024

La Cumbre Iberoamericana se cerró sin una declaración oficial por falta de consenso

La XXIX Cumbre Iberoamericana, celebrada en la ciudad ecuatoriana de Cuenca, se cerró ayer viernes sin una declaración oficial debido a la falta de consenso entre los diecinueve países participantes, de los veintidós que conforman el grupo de habla española y portuguesa, en la que además no ha habido representación de México, Venezuela y Nicaragua.

Todos los países, excepto Argentina, estaban de acuerdo en respaldar un documento que incluyera el apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, y las políticas públicas en materia de equidad de género y lucha contra el cambio climático, entre otros asuntos, según señalaron a EFE fuentes de las negociaciones.

En tanto, la delegación cubana se opuso a aprobar una declaración que no contuviese una condena explícita al bloqueo de Estados Unidos a la isla, como pretendía la representación de Argentina.

El representante del presidente Javier Milei, el embajador Eduardo Acevedo, expresó la negativa del Gobierno argentino a suscribir esos artículos y, en contrapartida, propuso que los diecinueve firmaran un documento que recogiera sólo las materias de común acuerdo, algo a lo que se opuso Cuba y el resto de los países.

Según Acevedo, Argentina estaba dispuesta a aprobar 71 de los 72 párrafos de la (fallida) Declaración de Cuenca y 17 de los 24 comunicados especiales.

Dificultades en la Cumbre Iberoamericana

Las dificultades para suscribir un documento de consenso prolongaron las discusiones de la primera jornada de la cumbre, cuando los cancilleres se reunieron a puerta cerrada para preparar el documento que debían firmar los jefes de Estado y de Gobierno en la segunda y última jornada de la cumbre, reservada en principio a los líderes de los países, pero que en esta ocasión hubo que abrir a representantes de menor rango, debido a la inasistencia de la práctica totalidad de los presidentes latinoamericanos, excepto el anfitrión.

Finalmente, las posiciones encontradas de Argentina y Cuba impidieron que hubiera una declaración oficial consensuada por los diecinueve países asistentes a la cumbre.

“No parece prudente, de cara al futuro de las cumbres, que unos pocos países obstaculicen el interés de la región”, planteó el jueves en declaraciones a EFE ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha.

“Se tiene que buscar la forma de que se pueda avanzar”

“Se tiene que buscar la forma de que, cuando hay grandes consensos, se pueda avanzar. Y si hay un país disiente, que quede a pie de página su posición, respetando por supuesto esas sensibilidades”, apostilló el jefe de la diplomacia panameña.

“Estamos viviendo momentos duros para Iberoamérica”, manifestó Noboa para dar inicio a la sesión plenaria de la Cumbre, marcada por la ausencia de los líderes, ya que sólo acudieron a Cuenca (Ecuador) cuatro de los veinticuatro jefes de Estado y de Gobierno convocados.

“Más que (momentos) duros… diría que son complejos, y como jefes de Estado tenemos la responsabilidad de sacar adelante una región afectada por el crimen transnacional, cambio climático, sequías, y también por el abandono”, señaló Noboa.

Secretario general: El compromiso se mantiene “absolutamente”

El compromiso de los veintidós países que integran la comunidad iberoamericana se mantiene “absolutamente normal” a pesar de la baja asistencia de jefes de Estado y de Gobierno a la cumbre celebrada ayer y hoy en la ciudad ecuatoriana de Cuenca, y de las discrepancias entre delegaciones evidenciadas durante la reunión, aseveró este viernes el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand.

La reflexión del titular de la Segib tuvo lugar durante la conferencia de prensa celebrada al término de la XXIX Cumbre Iberoamericana, a la que por primera vez en la historia de estas reuniones no asistió ningún presidente latinoamericano -excepto el anfitrión- y tampoco hubo una declaración oficial al finalizar el cónclave, además de que tres países (México, Venezuela y Nicaragua) no enviaron representación alguna.

Preguntado sobre el hecho de que a la cita de Cuenca acudieran delegaciones de diecinueve de los veintidós países iberoamericanos y solo Ecuador, España, Portugal y Andorra tuvieran una representación al más alto nivel, Allamand aseguró que esto es algo normal, por factores coyunturales, y agregó que a él no le corresponde calificar las razones de las ausencias.

“El compromiso de los veintidós países que integran la comunidad se encuentra absolutamente normal. Todos estos días los países han reiterado el compromiso con la comunidad”, insistió varias veces el secretario general iberoamericano en la conferencia de prensa, a la que no asistió el presidente anfitrión, Daniel Noboa.

“A mi no me corresponde calificar las razones que hayan tenido (de no asistir a la cumbre), y en algunos casos nos transmitieron directamente sus excusas”, agregó el también exministro de Relaciones Exteriores de Chile.

Compromiso de los países miembros

Para demostrar que el compromiso de los países miembros con la estructura de la comunidad iberoamericana se mantiene imperturbable, Allamand citó como ejemplo que las contribuciones económicas para el funcionamiento de la Secretaría General Iberoamericana (Segib) siguen vigentes.

“Las contribuciones económicas de los países se encuentran al día, todos los países participan en los mecanismos de trabajo y en la elaboración de las declaraciones. En consecuencia, la actividad de la comunidad se mantiene viento en popa”, subrayó.

Según Allamand, la fortaleza del mecanismo de integración iberoamericana se demostrará dentro de dos años, en la siguiente Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en España, y para la que proyectó “una presencia muy fuerte de jefas y jefes de Estado”.

Por su parte, la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, destacó en la misma rueda de prensa que la cumbre de Cuenca sí terminó con “una declaración de apoyo mayoritario”, si bien fue mediante un mecanismo diferente al consenso logrado en pasadas reuniones.

“Hay una declaración en el marco de la Cumbre Iberoamericana, no dentro de la Cumbre, ya que hubo unas posiciones radicales entre algunos países y esto provocó que diecinueve países se unieran para salvar la declaración”, explicó la jefa de la diplomacia ecuatoriana.

Sommerfeld agregó que los países también rubricaron veinticuatro declaraciones especiales más un comunicado especial (sobre la situación de Haití) acerca de diversos temas, lo cual demuestra que hay “un acuerdo mayoritario”.

“La fuerza que mantiene la cumbre de veintidós países y que se quiere seguir fortaleciendo está vigente, y se tienen nuevos planes para el fortalecimiento aun más en beneficio de los miembros”, reiteró la canciller.

“No vinieron todos los jefes de Estado, pero hubo representación de las delegaciones. Hay presencia mayoritaria, hay acuerdos mayoritarios”, insistió Sommerfeld. EFE