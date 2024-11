15/11/2024 - Recitales

El italiano Roberto Gatto cerrará el 5° Tucumán Jazz en el Teatro San Martín

El lunes 18 de noviembre a las 20 en el Teatro San Martín (Av. Sarmiento 601) se realizará la sexta y última noche del 5° Tucumán Jazz, Festival Internacional; con la presentación estelar del Roberto Gatto Quartet.

Este evento, auspiciado por el Instituto Italiano de Cultura de Córdoba y el Consulado de Italia en Córdoba, y organizado por el Ente Cultural de Tucumán, ofrecerá entrada libre y gratuita para que el público de la provincia pueda disfrutar de una noche de jazz de primer nivel.

El lunes 18 de noviembre a las 20 horas en el Teatro San Martín (Av. Sarmiento 601) se realizará la sexta y última noche del 5° Tucumán Jazz, Festival Internacional; con la presentación estelar del Roberto Gatto Quartet.

Roberto Gatto Quartet

El cuarteto está liderado por el icónico baterista italiano Roberto Gatto, acompañado por Alessandro Presti (trompeta), Alfonso Santimone (piano) y Gabriele Evangelista (contrabajo).

Reconocido como el baterista italiano más famoso en el mundo, Roberto Gatto ha construido una trayectoria sólida y versátil desde su debut en 1975 con el Trio di Roma. Su estilo es una fusión de técnica impecable, exploración sonora y la calidez mediterránea que distingue sus composiciones y presentaciones.

A lo largo de su carrera, Gatto ha tocado tanto en Europa como alrededor del mundo, colaborando con una gran lista de figuras del jazz, como Chet Baker, Freddy Hubbard, Lester Bowie, Gato Barbieri, Kenny Wheeler, Randy Brecker, Enrico Rava, Ivan Lins, Vince Mendoza, Kurt Rosenwinkel, Joey Calderazzo, Bob Berg, Steve Lacy, Johnny Griffin, George Coleman, Dave Liebman, Phil Woods, James Moody, Steve Grossman, Lee Konitz, Barney Wilen, Ronnie Cuber, Sal Nistico, Michael Brecker, Jed Levy, George Garzone, Tony Scott, Paul Jeffrey, Bill Smith, Joe Lovano, Curtis Fuller, Kay Winding, Albert Mangelsdorff, Cedar Walton, Tommy Flanagan, Kenny Kirkland, Stefano Bollani, Mal Waldron, Ben Sidran, Enrico Pieranunzi, Dave Kikosky, Franco D’Andrea, John Scofield, John Abercrombie, Billy Cobham, Bobby Hutcherson, Didier Lockwood, Richard Galliano, Christian Escoudè, Joe Zawinul, Bireli Lagrene, Palle Danielson, Scott Colley, Eddie Gomez, Giovanni Tommaso, Paolo Damiani, Emmanuel Bex, Pat Metheny, Adam Rogers, Rita Marcotulli, Niels Henning Pedersen, Mark Turner, Lew Tabackin, Chris Potter, Mike Moreno, y Dado Moroni.

Además, como líder, ha producido varios álbumes que exploran diversas vertientes del jazz, entre ellos: Notes, Ask, Luna, Jungle Three, Improvvisi, Sing Sing Sing, Roberto Gatto plays Rugantino, Deep, Traps, Gatto-Stefano Bollani Gershwin and more, A Tribute to Miles Davis Quintet, Omaggio al Progressive, The Music Next Door, Roberto Gatto Lysergic Band, Remembering Shelly.