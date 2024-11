15/11/2024 - Tucumán Jazz

Yamile Burich: "Aplaudo los festivales gratuitos porque la cultura tiene que sostenerse"

La noche del jueves se llenó de jazz en el Teatro San Martín, con la presentación de la saxofonista y compositora Yamile Burich junto a su banda The Jazz Ladies. Además, tocaron las bandas locales Jazzper y The Tramps, todas mujeres jazzeras, en el marco del 5° Tucumán Jazz, Festival Internacional. La entrada fue libre y gratuita.

Luego del show, Burich expresó su entusiasmo por regresar a Tucumán: “Llegar a Tucumán siempre es hermoso, cada vez que vengo hay una energía impresionante”.

Sobre sus primeros pasos en la música, recordó: “Mi primer acercamiento fue a los 5 años, cuando le dije a mi mamá que quería estudiar piano. Empecé a tomar clases particulares en Tartagal y desde entonces tocaba todas las tardes, era parte de mi vida. A los 13 años nos mudamos a Salta Capital y vi a alguien tocando el saxofón. Ahí, por la posibilidad de un espacio municipal, pude probarlo y comprar la boquilla. En ese momento no sabía nada de jazz, lo descubrí por medio del instrumento”.

Yamile Burich

En relación con el valor del jazz como expresión cultural, la artista reflexionó: “creo que es muy importante que se sostenga la cultura. El jazz es una forma mágica de expresión que nos da herramientas para pensar y sentir. Es fundamental que el Estado lo apoye, para que todo el mundo pueda escucharlo, vivirlo y conocerlo. También es una forma de darles a niñas, niños y adolescentes la posibilidad de escuchar algo diferente a lo que suelen oír en la radio. Aplaudo estos festivales gratuitos porque la cultura debe sostenerse y, en mi opinión, el Estado tiene la responsabilidad de garantizarlo. La cultura es la voz de los pueblos”.

Por otra parte, recordó una experiencia particular durante la pandemia: “volvimos a tocar en las veredas, y hay un video dando vuelta muy viral donde yo estoy tocando y un nenito está bailando. Siempre sentí esa necesidad de llegarle a las personas de una forma que no tengan que pagar una entrada. Hay gente que no tiene la posibilidad, pero sí tiene las ganas de escuchar. A veces, caminando por la calle, alguien puede escuchar algo y ese día, tal vez, se lo cambias, lo haces más feliz. Los músicos de jazz somos como mensajeros de la alegría, del cambio de humor, de la motivación. Es hermoso poder hacer estas cosas”.

Yamile Burich

En cuanto a un consejo para los jóvenes que se inician en la música, Burich compartió: “Mi consejo es que sigan su corazón. Cuando algo les gusta, no importa de dónde vienen, escúchenlo y enamórense. Investiguen el jazz, es un universo enorme. Hay muchos músicos argentinos haciendo cosas maravillosas. Es un camino muy bonito, lleno de creatividad, improvisación, y como la vida misma, nada está maqueteado. Requiere una gran preparación, y para mí, esa preparación es la clave de la felicidad. Siempre aconsejo que estudien, que aprendan, porque el estudio es la mejor herramienta para vivir una vida más feliz”.

Con emoción, Yamile también destacó la importancia de su rol como mujer en el escenario: “es un gran orgullo para mí que me hayan convocado. También me emociona estar con un grupo de chicas, porque hay una lucha detrás de que cada vez seamos más mujeres en los escenarios. Es importante para que las chicas que están ahí, escuchándonos, sientan que también pueden tocar y vivir de la música”.

“Para mí es un honor estar aquí, en este hermoso teatro, y poder conocer a tanta gente linda en Tucumán. Estoy eternamente agradecida”, concluyó.