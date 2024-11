AMPLIAR Escuelas técnicas en exposición

12/11/2024 - En General

Escuelas técnicas expusieron sus trabajos en una muestra anual

En el marco del Día de la Educación Técnica, que se celebra cada 15 de noviembre, recordando la creación del Consejo Nacional de Educación Técnica (Actual INET), en instalaciones del Centro de Innovación CIIDEPT se llevó a cabo una muestra anual con los trabajos de más de 60 escuelas del sector.

Encabezaron el acto de apertura de la exposición la ministra de Educación, Susana Montaldo; la secretaria de Educación, Gabriela Gallardo; el subsecretario de Educación Técnica, Pablo Durando; el director de Educación Técnica y Formación Profesional, Hugo Rodríguez; y el director Ejecutivo del IDEP, Maximiliano Martínez Márquez.

Además, estuvieron secretarios de Estado y subsecretarios ministeriales, supervisores y directores de nivel, representantes de Juntas de Clasificación, representantes gremiales, directores de educación de municipios, empresarios del sector productivo, directores de escuelas, docentes y estudiantes.

Sobre la celebración de la muestra, Susana Montaldo, deslizó: "Estamos celebrando el Día de la Educación Técnica y cada una de las escuelas armó su stand y muestran lo que están produciendo, lo que aprendieron de distintas áreas. Es interesante y muy auspicioso, las escuelas en general trabajan con las empresas del área, de su zona, hacen pasantías, hacen acuerdos y esto permite que vayan poniéndose al día, adquiriendo las capacidades que hoy la industria requiere. Esto va a facilitar después la inserción laboral y va mejorando también la calidad de enseñanza, porque se hace todo un circuito de comunicación de profesores, alumnos y la gente que está trabajando en las distintas empresas e industrias y que traen la última tecnología".

A su turno, Hugo Rodríguez, expresó: "Hoy es una fecha memorable para nosotros en el calendario porque es el Día de Educación Técnica y no solamente en todo lo que tiene que ver con la tecnología nueva y moderna, sino que cuando el Consejo Nacional de Educación Técnica en sus inicios se creó, justamente por las empresas que se instalaron en nuestro país y había como una revolución industrial y productiva. Entonces por eso se crean las escuelas técnicas. Luego, en el año 2006, se creó el INET, lo que ha llevado a que a través de los planes de mejoras contribuyan al crecimiento de nuestras escuelas".

Además, Rodríguez, agregó: "Hoy hay alrededor de 60 escuelas y más de 96 stands. Hay 11 misiones y centros de formación profesional, hay 24 escuelas técnicas, hay 14 escuelas agrotécnicas, hay institutos privados como el Lorenzo Massa, el Instituto Belgrano de la Banda de Río Salí. En esta exposición se muestran todos los trabajos relevantes que las instituciones desarrollan con sus alumnos dentro del año lectivo. En este caso se han seleccionado dos o tres trabajos por escuela que han sido significativos en cuanto a las prácticas profesionalizantes y se los ha traído a mostrar acá en el CIIDEPT".

En tanto que, Camino Nicolás Gómez, alumno de la Escuela Técnica N° 2 Obispo Colombres, contó sus sensaciones: "Es un orgullo ser parte de esta familia de escuelas técnicas, estoy orgulloso este año ser partícipe del desafío Eco YPF. Es hermoso esto también, se hace una sola vez al año y da gusto conocer a compañeros de otra escuela".

Melany Rueda, alumna de la Escuela Técnica Nº 1 de Bella Vista, cerró: "Para mí la educación técnica es todo porque desde el que he ido al primer año me ha encantado la parte de taller, que es una de las cosas que más me gustan hacer. Agradezco que haya una parte técnica en medio de todas las escuelas de ciclo básico".