11/11/2024 - Salud

Brasil elimina impuesto a la importación de medicamentos contra el cáncer

El Comité Directivo Ejecutivo de la Cámara de Comercio Exterior (Gecex-Camex) redujo a cero el impuesto de importación a 13 productos. Entre los rubros beneficiados se encuentran medicamentos utilizados para tratar el cáncer de próstata y otros tipos de cáncer.

Otros productos con arancel cero son insumos utilizados en la producción de guantes médicos, palas eólicas, neumáticos y pesticidas agrícolas, lentes de contacto de hidrogel y películas para rayos X. El impuesto de importación, que oscilaba entre el 3,6% y el 18%, se redujo a cero.

Según el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios (Mdic), los aranceles a estos productos se redujeron a cero para satisfacer la demanda interna de productos de poca producción nacional.

Gecex-Camex también otorgó ex aranceles para 226 productos de bienes de capital (maquinaria y equipo utilizado en la producción) y para 202 rubros bajo el Régimen de Autopartes No Producidas en el país. A través del ex arancel, los productos sin una producción nacional similar ahora ven reducido o reducido a cero su arancel de importación.

El Mdic también se pronunció a favor de las solicitudes de aumento de tarifas para fortalecer la producción local y crear empleos en Brasil. Los productos incluyen insumos de vidrio para fines industriales y células fotovoltaicas utilizadas en la producción de paneles solares.

En el caso del vidrio, las tasas pasaron de un rango del 9% al 16,2% y al 25%. Para los insumos de paneles solares, los aranceles aumentaron del 9,6% al 25% sobre lo que excede la cuota de importación.

El Mdic no proporcionó mayores detalles, como los nombres de los medicamentos con arancel cero o la lista completa de productos con arancel cero. Las medidas entran en vigor tras la publicación de la resolución en el Diario Oficial de la Unión, prevista para los próximos días.

Fuente: Agencia Brasil