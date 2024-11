AMPLIAR Justicia para Dom y Bruno durante el primer aniversario de sus asesinatos, en Río de Janeiro

05/11/2024 - Ecologistas

Policía brasileña acusa a comerciante de pescado colombiano de asesinato de alto perfil en región amazónica

La policía brasileña acusó a un comerciante de pescado colombiano como la persona que planeó el asesinato del experto indígena Bruno Pereira y del periodista británico Dom Phillips en la Amazonia en 2022, anunciaron el pasado lunes.

El comunicado no menciona el nombre del acusado, pero un oficial de policía le dijo a The Associated Press que se trata de Rubén Darío da Silva Villar y una segunda fuente con conocimiento directo de la acusación lo confirmó. Da Silva Villar está acusado de suministrar la munición utilizada en el crimen y de ayudar a ocultar los cadáveres.

En su testimonio, ha negado haber actuado mal.

Da Silva Villar está en prisión desde julio de 2022, un mes después de que los dos hombres fueran asesinados mientras viajaban en barco por el río Itaquai.

Según la investigación de la Policía Federal, da Silva Villar financió una operación de pesca ilegal dentro de los Territorios Indígenas del Valle del Javari, donde viven miles de indígenas, incluida la mayor concentración de grupos no contactados del mundo.

Los asesinatos fueron motivados por los esfuerzos de Pereira por monitorear y hacer cumplir las leyes ambientales en la región, dijo la policía. “La víctima se dedicaba a proteger la conservación ambiental y defender los derechos indígenas”, se lee en el comunicado. Phillips acompañaba a Pereira como parte de la investigación para un libro sobre la Amazonía, que se publicará póstumamente.

Pereira había trabajado anteriormente como funcionario de la Oficina Indígena de Brasil, pero en el momento de su muerte estaba de licencia y trabajaba como consultor para la asociación indígena local, conocida como Univaja.