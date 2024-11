05/11/2024 - Formación

Realizarán un taller de escritura para jóvenes del nivel secundario

La jornada está diseñada para adolescentes del nivel secundario, con el objetivo de fomentar la lectura y la escritura creativa a través de dinámicas lúdicas.

El próximo jueves 7 de noviembre, de 10 a 12 hs, en la Sala Hynes O’Connor (San Martín 251, Capital) se llevará adelante el aula taller denominado «Entre Juegos y Lecturas, la Escritura», a cargo de la profesora Ana María Mopty. La entrada es libre y gratuita.

Fundamentación: La creciente necesidad de acercar textos literarios breves a los jóvenes nos lleva a explorar una selección de microrrelatos de autores latinoamericanos, argentinos y del NOA. A través de este taller, los participantes realizarán un análisis y apreciación literaria de los textos, y tendrán la oportunidad de crear sus propios textos breves.

Las actividades incluirán diferentes juegos creativos que dinamizarán la producción literaria y provocaciones lingüísticas que motivarán a los participantes a explorar su propia voz y estilo. Además, se llevará a cabo un análisis conjunto de las propuestas literarias, para evaluar los diferentes modos de escritura que permitirá a los jóvenes expresarse estéticamente.

Referencias de la profesora Ana María Mopty:

Es tucumana y profesora en Letras egresada de la U.N.T. Investigadora de la literatura breve del Norte argentino. Entre sus publicaciones se encuentran: Entre Sur y Norte (1995), Microrrelatos (1998), Con ojos y alas, microrrelatos (2001), Panorama del microrrelato en el Noroeste argentino (2004), antología, Con abrazos, microrrelatos, (2007), El microrrelato en Tucumán y el Noroeste argentino (2010), ensayo, Fervor de Tucumán, antología (2010) y Mañana piensa en mi, microrrelatos (2012), Sonidos que se hacen silencio, microrre-latos (2018). Coordinadora de la antologia Microrrelatos del Noroeste argentino (2012).

Integra tres antologías bilingues producidas por La Asociación Literaria Dr. David Lagmanovich: La vie en bref (2017, francés-español) y La vita in brevi (2018, Italiano español), Life in brief (2021, inglés-español). Integra antologías en el pais y en el extranjero. Parcialmente traducida al inglés, italiano, francés y alemán.

Coordina talleres desde el año 1999- Fundadora y Coordinadora de la Asociación Literaria Dr. David Lagmanovich desde el año 2010 a la fecha. Su última publicación «En las tierras de David» (2022) antología de microrrelatos del Noroeste argentino.

Su última publicación «En las tierras de David 2» (2024), antología de los integrantes de la Asociación Literaria Dr. David Lagmanovich.