AMPLIAR Casas abandonadas en Maceió por el hundimiento del suelo

03/11/2024 - Desastre ecológico

La policía federal de Brasil acusa a 20 personas en relación con la catástrofe de una mina de sal en el noreste del país

La policía federal de Brasil acusó el viernes a 20 personas por la extracción de sal de roca en la ciudad costera nororiental de Maceió, que destruyó cinco barrios urbanos y obligó a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares.

Los presuntos delitos incluyen daños a la propiedad pública y delitos ambientales. Una fuente policial, que habló bajo condición de anonimato, confirmó a The Associated Press que los acusados ​​eran empleados o contratistas de Braskem, una de las mayores empresas petroquímicas de América.

Braskem es propiedad principalmente de la petrolera estatal brasileña Petrobras y del gigante de la construcción Novonor, antes conocida como Odebrecht. Operó la minería de sal de roca en la zona durante cuatro décadas y ha estado bajo investigación desde que los barrios comenzaron a derrumbarse en 2018.

En una declaración a The Associated Press, Braskem dijo que aún no había revisado el informe policial completo y, por lo tanto, no haría comentarios sobre los individuos acusados ​​que estaban relacionados con la empresa. La empresa petroquímica afirmó que ha cooperado con la investigación y “siempre ha actuado en cumplimiento de las leyes y regulaciones de la industria, informando y dando cuenta regularmente a las autoridades competentes”.

La minería de sal de roca es un proceso de extracción de sal de depósitos subterráneos profundos. Sin embargo, las cavidades llenas de salmuera que quedan después de la extracción de la sal pueden acabar derrumbándose, lo que hace que el suelo que se encuentra encima se asiente. Las estructuras construidas sobre esas zonas pueden derrumbarse.

Alrededor de 200 mil personas en Maceió, la capital del estado de Alagoas, se vieron afectadas por la extracción excesiva de sal de roca, según el sitio web del Senado de Brasil.

En julio de 2023, Braskem anunció un acuerdo por 356 millones de dólares . El dinero se utilizaría para obras estructurales en la ciudad y para un fondo de apoyo a los residentes.