AMPLIAR Brasil busca un estándar nacional para tecnologías en el aula

31/10/2024 - Educación

Escuelas brasileñas buscan soluciones para regular el uso del celular por parte de los estudiantes

Cajas para guardar celulares y pérdida de puntos en las evaluaciones son algunas de las estrategias utilizadas para evitar que los estudiantes se distraigan en el aula con teléfonos celulares en la Escuela Estatal de Educación Profesional Jaime Alencar de Oliveira, en Fortaleza. La escuela recibió ayer jueves la visita de los ministros de Educación que participaron en las reuniones del G20 esta semana.

Sigue.

Aunque algunos estados y municipios ya restringen el uso de dispositivos en las escuelas , Brasil busca una norma nacional para regular el uso de teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos.

Para la estudiante Débora de Paula, del primer año de secundaria del colegio, la restricción es bienvenida. “Los teléfonos móviles con fines educativos se pueden utilizar muy bien, pero hay que tomar ciertas precauciones para no distorsionar un poco su uso. Porque tenemos que prestar atención a lo que dice el profesor. Queremos prestar atención al contenido que se está dando, que es el que usaremos en nuestra vida”.

Débora estudia producción audiovisual en el colegio. Dice que en el curso la estrategia es tomar nota de quienes hacen un uso inadecuado del dispositivo. “Existe este otro grado, que es el grado de perfil, que empezamos con 10 puntos y, dependiendo de algunos puntos, vamos perdiendo. Uno de ellos es el mal uso de los teléfonos móviles. Entonces aquí tenemos este incentivo de no usar celulares durante la clase, a menos que el maestro nos lo pida”.

Esto ayuda al propio estudiante a controlar su uso también fuera de la escuela. En su casa, incluso introdujo la regla para que sus padres solo usaran su teléfono celular hasta las 10 de la noche.

La estudiante Lua Clara también cursa el primer año de producción audiovisual y, de la misma manera, intenta controlar el uso del dispositivo. “Precisamente para no agotar tu energía. Porque a veces un adolescente dice 'wow, estoy tan cansado que me duele la cabeza'. Porque se fue a dormir a las 2 am y estaba jugando. Entonces se trata de controlar, pero también de adaptarse”, argumenta.

En el curso de electromecánica profesional, la estrategia es almacenar los dispositivos de los estudiantes, dice Allan Sousa, estudiante de segundo año de secundaria.

“Utilizo mi teléfono celular cuando el profesor me lo permite, incluso en mi salón de clases”, dice. “Nuestra directora de clase habló con los padres y acordaron hacer una cajita donde pusiéramos nuestros celulares. Y sólo lo tomamos si el profesor lo permite, cuando lo vamos a utilizar para hacer actividades”.

También apoya restringir el dispositivo. “Los teléfonos móviles son uno de los principales motivos de distracción de los estudiantes en el aula. Imagínate, el estudiante está tomando una clase sobre algo, luego aparece una notificación en el celular que, a veces, puede ser más interesante que la clase que está tomando en sí”, dice el estudiante.

El director de la escuela, Kamillo Silva, dice que la institución busca un equilibrio. “La idea es utilizar las tecnologías con prudencia”, afirma. “Si hay mucha competencia con el tema relacionado con la atención, se deberían reducir los celulares. Si podemos utilizarlo como recurso para resolver problemas, como es el caso de la educación profesional y la educación secundaria, que sea más liberado. Entonces, tal vez el desafío sea encontrar ese equilibrio. Para nosotros, para la enseñanza híbrida, es un espacio más, es una herramienta más para resolver el problema, para aprender, para retroalimentar las actividades también”.

Tecnología en el mundo

El uso de la tecnología en las escuelas es tema de debate en encuentros internacionales que se desarrollan esta semana en Fortaleza. Se debatió tanto en las reuniones de educación del G20 , que finalizaron este miércoles, como en la Reunión Mundial sobre Educación (GEM), organizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que comenzó ayer jueves.

El informe Global Education Monitoring (GEM) 2024 señala que el uso de la tecnología es muy desigual entre países. En los países de ingresos altos, ocho de cada 10 adultos pueden enviar un correo electrónico con un archivo adjunto, pero en los países de ingresos medios, como Brasil, sólo 3 de cada 10 adultos pueden hacerlo .

Según el director del informe GEM, Manos Antoninis, uno de los mensajes más impactantes del informe es la caída del aprendizaje de los estudiantes en todo el mundo. Según él, esta caída comenzó a observarse en 2010, incluso antes de la pandemia. Entre las razones para que esto ocurra, especialmente en países de ingresos altos y medios, como Brasil, está el uso de la tecnología en las escuelas.

“Es irónico porque todos los que venden tecnología prometen que la tecnología mejora el aprendizaje. La realidad es que cuando hay una mejora es sólo para unos pocos. Para la mayoría de los estudiantes hay un efecto negativo”, afirmó.

Normas nacionales

Este miércoles (30), la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley 104/2015, que prohíbe el uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos portátiles en las aulas de las escuelas públicas y privadas, incluso durante el recreo y los descansos entre clases. proyecto pasa a la Comisión de Constitución y Justicia.

Según el PL, el celular sólo podrá ser utilizado para actividades pedagógicas, es decir, guiadas por profesores, en los últimos años de la escuela primaria, del 6º al 9º año y en la secundaria. En años anteriores, en educación infantil y en los primeros años de primaria, desde 1º a 5º, estaba prohibido su uso. El texto, sin embargo, también permite el uso del dispositivo con fines de accesibilidad, inclusión y condiciones médicas.

Fuente: Agencia Brasil