AMPLIAR Ronnie y Élcio son condenados por asesinar a Marielle y Anderson - Foto Agencia Brasil

31/10/2024 - 7 años después

La justicia llega: condenan a asesinos de Marielle Franco

Los asesinos confesos de la concejal Marielle Franco y del chofer Anderson Gomes, los ex policías militares Ronnie Lessa y Élcio de Queiroz fueron condenados ayer jueves (31) por el Tribunal del Jurado IV de Río de Janeiro. Ronnie Lessa fue sentenciado a 78 años, 9 meses y 30 días. Élcio, 59 años, 8 meses y 10 días.

Sigue.

El jurado los consideró culpables de tres delitos: doble, triple homicidio (mal motivo, emboscada y recurso que dificultó la defensa de la víctima), tentativa de homicidio en contra de Fernanda Chaves (asesora de Marielle) y recepción del vehículo utilizado en el crimen. Marielle y Anderson fueron asesinados el 14 de marzo de 2018.

Ronnie y Élcio están en prisión desde el 12 de marzo de 2019. Llegaron a un acuerdo de culpabilidad. Los acusados ​​de ser los autores intelectuales de los crímenes son los hermanos Chiquinho y Domingos Brazão, respectivamente, consejero del Tribunal de Cuentas del Estado (TCE-RJ) y diputado federal. El delegado Rivaldo Barbosa, jefe de la Policía Civil de Río de Janeiro en el momento del crimen, está acusado de haber obstaculizado las investigaciones. Los tres se encuentran en prisión desde el 24 de marzo de este año.

Gracias al foro, hay un proceso paralelo en el Supremo Tribunal Federal (STF) que juzga a los hermanos Brazão y al delegado Rivaldo Barbosa. También están acusados ​​en el caso el ex policía militar Robson Calixto, ex asesor de Domingos Brazão, quien supuestamente ayudó a deshacerse del arma homicida, y el mayor Ronald Paulo Alves Pereira, quien supuestamente monitoreaba la rutina de Marielle.

La motivación del asesinato de Marielle Franco, según los investigadores, tiene que ver con cuestiones de tierras y grupos de milicias. Hubo desacuerdo entre Marielle y el grupo político del entonces concejal Chiquinho Brazão por el Proyecto de Ley (PL) 174/2016, que buscaba formalizar un condominio en la Zona Oeste de la capital de Río de Janeiro.

Segundo día de juicio

Antes de la decisión, los fiscales y los abogados de los acusados ​​presentaron argumentos orales al jurado.

Los fiscales argumentaron que Ronnie y Élcio mataron a Marielle por dinero y que también querían asesinar a Anderson y Fernanda Chaves para no dejar testigos. Sostuvieron que Élcio, conductor del vehículo utilizado en el crimen, era igualmente responsable de los asesinatos que Ronnie, quien realizó los disparos. Según los fiscales, ambos sabían que se había ordenado la muerte de Marielle por ser concejal y por sus causas políticas.

El Ministerio Público de Río de Janeiro (MPRJ) dijo que no se arrepintieron y sólo cerraron un acuerdo de culpabilidad porque sabían que serían condenados. Y la condena de ambos no se solicitó sólo por la acusación, sino porque existen pruebas contundentes en su contra.

En la presentación, el MPRJ mostró que Ronnie Lessa comenzó a prepararse el año anterior, en la búsqueda del arma utilizada en el crimen, cómo no rastrear sus movimientos y la vida de Marielle. Según las investigaciones, Élcio también habría realizado búsquedas a políticos aliados del concejal.

Los fiscales dijeron que a pesar del acuerdo de culpabilidad, pasarán mucho tiempo en prisión. El defensor público Daniele Silva, que actuó como asistente de la fiscalía, destacó el lado racial del crimen, ya que Marielle era una mujer negra que perturbaba y “modeaba las estructuras”. El MPRJ destacó que, a pesar de que el jurado estaba compuesto por siete hombres blancos, y no contaba con ninguna mujer negra, bastaba con que el jurado fuera una "persona con valores en sí misma".

Defensas

La defensa de Ronnie Lessa dijo que, sin la confesión y colaboración de su cliente, sería difícil condenarlo basándose únicamente en otras pruebas. Según el abogado Saulo Carvalho, colaboró ​​porque quiso y no porque se sintiera "atrapado". Pidió la condena de su cliente, "pero que sea justa, dentro de los límites de su culpabilidad", negando la calificación de motivos viles y políticos. Tampoco es que el crimen fuera un asesinato que dificultara la defensa de las víctimas, pese a reconocer que se trataba de una emboscada. Además, dijo que la intención de Lessa era sólo matar al concejal y no a otros pasajeros de su coche.

La defensa de Élcio Queiroz también pidió una condena dentro de los límites de la culpabilidad y dijo que participó en el crimen, pero no conocía a Marielle ni tenía motivos para matarla. La abogada Ana Paula Cordeiro afirmó que Élcio participó en una emboscada, pero que la defensa de la víctima no se vio obstaculizada. Además, Élcio no sabía que Lessa mataría a Anderson ni que éste golpearía a Fernanda, porque creía que su compañero era un "excelente tirador".

Por la tarde, el Ministerio Público hizo uso del derecho de réplica y reforzó los argumentos para la condena de los imputados durante alrededor de dos horas. La defensa de Ronnie y Élcio tuvo derecho a una réplica y utilizó alrededor de diez minutos de las dos horas a las que tenían derecho.

Fuente; Agencia Brasil