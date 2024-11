31/10/2024 - Interna

CFK se reunió con diputados de Entre Ríos y suma apoyos a su candidatura al PJ

La ex presidenta recibió en el Instituto Patria a los diputados nacionales kirchneristas de Unión por la Patria Tomás Ledesma, Carolina Gaillard y Blanca Osuna.

La ex presidenta Cristina Kirchner montó en el Instituto Patria su base de operaciones para diagramar su desembarco a la conducción del Partido Justicialista nacional.

En el marco de las reuniones que viene organizando para darle musculatura a su candidatura, la ex mandataria recibió ayer al ex gobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet y al ex titular de la Aduana Guillermo Michel.

Y para completar la ronda entrerriana, este jueves fue visitada por los diputados nacionales kirchneristas de Unión por la Patria Tomás Ledesma, Carolina Gaillard y Blanca Osuna.

También estuvieron la legisladora provincial Stefanía Cora y la ex diputada provincial Paola Rubattino.

“Nos juntamos con nuestra compañera @CFKArgentina para diagramar acciones de cara a la campaña #CristinaPresidenta en Entre Ríos”, escribió Gaillard en su cuenta de la red social X.

“Necesitamos un @p_justicialista que organice al movimiento, que pueda pensar el momento complejo que atraviesa el país, interpretar las nuevas demandas sociales, y construir un proyecto político alternativo de país al que propone el gobierno de @JMilei para eso nada mejor que #CristinaPresidenta del PJ Nacional”, siguió.

“Estamos convencidos que la política es la herramienta fundamental para transformar la realidad de las personas y el partido un instrumento para concretar esas transformaciones. Por eso Cristina presidenta”, remató.

Por su parte, la diputada Blanca Osuna afirmó: “Cristina, su voz, su mirada y propuestas para salir adelante, sus preguntas. Su escucha atenta, su afecto. ¿Qué más para terminar el día y seguirla...?”.