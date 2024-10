30/10/2024 - En General

Tucumán superó las 56 mil dosis aplicadas de vacunas contra el Dengue

Medina Ruiz destacó la creación del Programa Integral contra el Dengue, que aúna los esfuerzos de Salud con los ministerios de Educación y del Interior.

El ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, habló sobre los avances dentro de la campaña de inmunización contra el dengue, que ya logró superar las 56.000 dosis. Además, advirtió sobre la importancia del descacharreo para evitar la proliferación del mosquito transmisor de la enfermedad.

En este contexto, el titular de la cartera sanitaria local destacó la creación del Programa Integral contra el Dengue, que aúna los esfuerzos de Salud con los ministerios de Educación y del Interior, delegados comunales, intendentes, equipos de Epidemiología, Salud Ambiental, entre otros.

“Los países limítrofes -Brasil, Paraguay y Bolivia- no dejaron de tener dengue en todo este tiempo y hace años ya, lo cual hace que la amenaza esté cerca, pero entre el año pasado y este, hay provincias del NEA como Chaco, Misiones y Formosa que no dejaron de tener dengue todo el invierno, por lo tanto, ya no es necesario que el virus entre desde otro país, ya lo tenemos en Argentina, por eso tenemos que estar muy atentos a eliminar cualquier recipiente que pueda contener agua y transformarse en un criadero de mosquitos”, refirió.

Siguiendo esta línea Medina Ruiz reiteró que en esta etapa es fundamental recordar una y otra vez que sin mosquitos no hay dengue, por lo cual hay que redoblar los esfuerzos para eliminar cualquier recipiente que pueda encontrarse en el fondo de casa y contener agua, ya que actúan como receptáculos para que la mosquita hembra deposite huevos, o para que, incluso huevos depositados en la temporada anterior, entren en contacto con el agua y sigan su curso de vida.

“Es muy importante, primero, erradicar los reservorios y segundo, una consulta precoz ante fiebre alta, dolor de cuerpo y cansancio -que no estén atribuidos a causas respiratorias- para poder bloquear el caso. Así mismo recordamos que está disponible la vacuna, estamos avanzando muy bien, Tucumán es la provincia que más vacunas contra el dengue pidió y donde más se están aplicando, superando las 56.000 dosis colocadas, estamos ya prácticamente en la penúltima etapa en cuanto a los grupos etarios, de 15 a 34 años y eso es algo muy bueno”, agregó.