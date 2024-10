29/10/2024 - Banda del Río Salí

Alumnos recibieron tablets para fortalecer la alfabetización

En el marco de la implementación de la Jornada Extendida Focalizada con Agrupamientos Flexibles en los establecimientos educativos de Tucumán y del Plan Jurisdiccional de Alfabetización, la Escuela Juan Crisóstomo Méndez, de La Banda del Río Salí, recibió 35 tablets por parte del Ministerio de Educación.

La entrega estuvo encabezada por la ministra de Educación, Susana Montaldo; la secretaria de Educación, Gabriela Gallardo; el director de Educación Primaria, Carlos Díaz; y la directora del establecimiento, Silvia Chehuan.

Con la recepción de estos dispositivos, los estudiantes y docentes podrán fortalecer los talleres de scratch, que permiten que la alfabetización sea más atractiva y motivadora, con el fin de lograr grandes avances en todas las áreas.

Tras la entrega, Montaldo, destacó: "Realmente queremos que los chicos aprendan a leer y escribir y también a manejar las nuevas tecnologías porque esto es una parte fundamental en la alfabetización del mundo de hoy, la alfabetización digital y en esta escuela se implementó la jornada extendida, no de todo el alumnado porque no hay espacio físico, pero sí para todos aquellos niños que tienen alguna dificultad, entonces vienen a la tarde y tienen otras materias como ser Educación Física, Plástica Artística, pero en todas esas áreas curriculares se trabaja la alfabetización y vemos que los chicos se van animando. No tan solo aprenden a leer y escribir, sino que se animan a producir sus propios cuentos, así que y todo esto es teniendo como base el juego y toda el área artística y deportiva. Así que, muy contenta de ver los resultados y de poder con las tablets que se arme un aula digital porque trajimos 35 tablets para que puedan trabajar allí como en un aula digital".

En tanto que, Gallardo, explicó: "Esta entrega se enmarca dentro de nuestro plan de alfabetización en el cual, la jornada extendida se implementa en la provincia y en esta institución que tiene una gran matrícula se hizo un modelo que es jornada extendida con agrupamiento flexible, ese es el grupo que estuvimos visitando recién, donde trabajan en talleres para profundizar la lectura, la escritura, la ciencia, las matemáticas y la oralidad, pero también la alfabetización digital. Entonces, a través de las tablets y de las computadoras con las que cuenta la institución, pretendemos que se refuercen los aprendizajes en todas las áreas, en las docentes que trabajan integrando la matemática a través de scratch y de otras aplicaciones. Así que las tablets son una herramienta para facilitar el proceso de alfabetización en estos niños".

Luego, el director de nivel, Díaz, comentó sobre la importancia para la modalidad de poder entregar las tablets a los niños: "Que los chicos cuenten con un recurso tecnológico para avanzar en el proceso de alfabetización, monitorear el trabajo que llevan adelante. Muy complacidos de ver los progresos, de ver los progresos de los alumnos; así que estamos altamente satisfechos con la experiencia y no dudamos que esta jornada extendida vino para quedarse, va a ayudar a que los alumnos aprendan más y mejor".

La directora de la Escuela Juan Crisóstomo Méndez, Silvia Elizabeth Chehuan, deslizó: "La verdad es algo grandioso esto de conseguir las tablets para los niños, ya que tenemos tantos niños con muchas necesidades y no alcanzábamos la cantidad de tablets. El agradecimiento total con el Ministerio de Educación, con la ministra y el profe Carlos Díaz. Se les mostró la muestra de tecnología, con las cosas que los chicos hacen; y también la jornada extendida, cómo van los alumnos con las actividades".

Pía Analía Monteros, estudiante de 6° H de la escuela, afirmó al respecto de haber recibido las tablets: “Nosotros venimos trabajando scratch, nos sirve para el medio ambiente y un montón de cosas. Nos sirve para poder trabajar y aprender mejor”.

La alumna Valentina, de 6° D, contó: "Nos parece lindo recibir las tablets, porque vamos a poder trabajar más, para leer, escribir, todos con mis compañeros".

Finalmente, Augusto Mateo Galván de 5°, cerró: "Me gusta tener mi propia tablet, la voy a usar para estudiar; con mis compañeros estamos muy emocionados de poder usar nuestras propias tablets para buscar información, practicar para leer".