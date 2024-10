29/10/2024 - En General

Realizaron un nuevo encuentro de Juventudes en Acción en el CIIDEPT

En el Centro de Innovación CIIDEPT, tuvo lugar un nuevo encuentro del programa provincial "Juventudes en Acción", una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Educación y la Secretaría de Participación Ciudadana, que convoca a estudiantes a debatir sobre temáticas actuales.

Encabezó el encuentro, la ministra de Educación, Susana Montaldo; junto al secretario de Participación Ciudadana, José Farhat. Además, acompañó la secretaria de Educación, Gabriela Gallardo; la directora de Educación Secundaria, Rosa Casares; el director de Educación Primaria, Carlos Díaz; la directora de Educación Superior, Silvina Fernández; y el coordinador Académico del CIIDEPT, Marcelo Juárez.

La jornada inició con un acto protocolar, siguió con una dinámica propuesta por la Subsecretaría de Deportes, luego los jóvenes pasaron a las aulas a trabajar en equipos en diferentes temáticas y finalizó con la puesta en común en el hall central.

En el marco del encuentro, la ministra Montaldo, expresó: "Dentro de educación secundaria se han organizado foros durante todo el año, Juventudes en Acción, para prepararlos en distintos temas, realizar actividades juveniles, pero además tener talleres para poder trabajar juntos, pensar juntos, los consumos problemáticos, el tema de las adicciones al mundo digital, muchos temas que los jóvenes se ven tentados en este mundo, en esta sociedad de consumo. Entonces poder todos juntos, en esos talleres, trabajar, pensar y ver cómo se pueden vivir esas experiencias sin que puedan perjudicar al desarrollo de la personalidad de cada uno, ni interferir en la elaboración que cada joven hace de un proyecto de vida hacia el futuro. Estamos muy contentos porque ellos con mucho entusiasmo vienen y se proponen actividades que los ayuda a una mejor relación entre ellos y a que puedan tener un espacio para pensar un proyecto de vida hacia el futuro".

A su turno, Mariana, alumna del Instituto Juan Pablo II, contó: "El colegio nos había invitado a participar de forma voluntaria y bueno, yo fui la que quiso venir con mi otro compañero que está por allá para poder convivir con jóvenes y como ver las propuestas que tenía. Me parece bastante interesante la propuesta que está acá sobre estereotipo de género, de belleza, es algo que está bastante inculcado acá en la sociedad, se ve mucho, sobre todo en redes sociales, el impacto que tiene y más nosotros que somos la juventud, que estamos totalmente consumiendo medio de comunicación, todo el tiempo. Entonces, tratar estos temas y entender que la belleza es algo abstracto, algo que cada uno ve diferente y que el ser perfecto no existe, me parece algo muy importante. Sería muy interesante para otros jóvenes que perpetúen el tiempo, más aún por el tema de, no sé si escuchó, el Parla Sur".

Luego, alumno de la Escuela Técnica Juan XXIII, Axel, dijo: "Hemos trabajado en un juego físico que estamos interactuando, corríamos, hacíamos rondas. Ahora estamos haciendo un taller de la construcción social y algo de moda. Hay varias escuelas, está bueno también salir un poco de la rutina y salir de la escuela y venir a hacer estos tipos de talleres que están buenos. Está bueno, conocer a otros compañeros, hacer amigos".

Finalmente, Jazmín, alumna de la Escuela Martín Miguel de Güemes, deslizó: "Vine con la profesora de lengua, la profesora Anabella para trabajar en grupo. Hicimos varios juegos donde nos conocimos entre varias escuelas que convivimos para hacer juegos".