28/10/2024 - Detección temprana

Pacientes recuperadas concientizaron sobre el cáncer de mama

En el marco del Octubre Rosa, el ministerio de Salud realizó una "expo salud" en Banda del Río Salí, para concientizar a las mujeres sobre la importancia de la detección precoz del cáncer de mama.

En ese sentido, Adela y Maria Marta, contaron su experiencia de cómo superaron la enfermedad gracias a realizarse los controles de manera oportuna.

“Cuando me hice la primera mamografía fue en los tráileres. Agradezco al Ministerio de Salud por ofrecerle a la mujer la posibilidad de llegar al médico sin miedo. Aunque al principio no le presté atención, decidí que debía hacerlo. Mi médico me dijo que era urgente que me revisara y finalmente me diagnosticaron cáncer de mama. A pesar del miedo, respondí: ‘No tengo miedo, doctor. Quiero operarme porque voy a salir adelante’. Hoy puedo decir que estoy curada gracias a los médicos y al apoyo de mi familia”, contó Adela Fernández.

Por su parte, María Marta Melián Prieto también compartió su testimonio: “Hoy estoy aquí porque quiero dar mi testimonio. Hace ocho meses me detectaron cáncer de mama y es una lucha dura. Gracias a mi mamá, que nunca me dejó sola, y al doctor Patricio Manson, quien me operó y siempre me animó, pude llevar esto adelante. Hice radioterapia y ahora estoy en tratamiento con pastillas. Gracias a Dios, puedo decir que he vencido al cáncer. Hoy estoy sana”.

Durante las actividades en la Expo Salud, la doctora Estela Esquivel, referente de esta temática en la provincia, destacó la importancia del evento: “Estamos aquí acompañando, en colaboración con el área de Salud, representada por la doctora Patricia Chávez. Este es un momento clave, ya que estamos finalizando las actividades de Octubre Rosa y es fundamental reflexionar y concientizar a todas las mujeres en el grupo de riesgo, es decir, aquellas entre 40 y 70 años, para que se realicen la mamografía”.

Siguiendo esta línea, Esquivel también informó que el municipio de Banda del Río Salí cuenta con un mamógrafo y que este servicio es totalmente gratuito, con horarios tanto matutinos como vespertinos para facilitar el acceso a las pacientes.

Este evento no solo busca informar, sino también empoderar a las mujeres a cuidar de su salud y a aprovechar los recursos disponibles en su comunidad.

Esta es una tarea que viene realizando el Ministerio de Salud, a cargo del doctor Luis Medina Ruiz, junto al Ministerio del Interior, a cargo de Darío Monteros, en el marco del programa ‘La salud más cerca’, lanzado por el gobernador Osvaldo Jaldo.