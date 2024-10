AMPLIAR Operativos policiales diarios en favelas cariocas

Río necesita reducir la letalidad policial en un 66%

Un estudio publicado el pasado viernes 25 por el Foro Brasileño de Seguridad Pública recomienda que el estado de Río de Janeiro reduzca la letalidad policial en un 66% para alcanzar niveles aceptables en una democracia y cercanos a la media nacional.

Las muertes resultantes de la intervención policial en Río de Janeiro pasaron de 1.814 en 2019 a 871 en 2023. El estado tuvo una tasa de 11,3 muertes por 100 mil habitantes en 2019 y alcanzó 5,4 muertes por 100 mil en 2023. El nivel promedio nacional osciló entre 3,2 y 3,1 en el mismo período. Lo que demuestra que, a pesar de la caída en la letalidad policial, el estado todavía tiene cifras elevadas.

En la última década, el estado presentó, en números absolutos, el mayor número de muertes en intervenciones policiales en seis años y en los cuatro años siguientes ocupó el segundo lugar en el ranking de Unidades de la Federación.

En cuanto al perfil de las víctimas, el 99,6% eran hombres, el 54,5% tenían entre 12 y 24 años y el número de negros asesinados fue 6,4 veces mayor que el de blancos en 2023.

El documento analiza los principales números de seguridad tras la llamada de la ADPF das Favelas, la Alegación de Incumplimiento del Precepto Fundamental N° 635. Constituida en noviembre de 2019, la ADPF determinó medidas para reducir la letalidad durante las operaciones de la Policía Militar de Río contra el crimen organizado en comunidades de Río.

Estas medidas incluyen el uso de cámaras corporales en los uniformes de los policías y en sus vehículos, además de determinar alertas tempranas de operativos para que las autoridades de salud y educación protejan escuelas y unidades de salud de tiroteos entre policías y delincuentes.

La conclusión del Foro Brasileño de Seguridad Pública es que la ADPF “desempeña un papel fundamental en la consolidación de los mecanismos de control, inspección y transparencia en la actividad policial”. El documento dice que reconoció un “estado de cosas inconstitucional en la política de seguridad pública”, perceptible en las violaciones a los derechos de los habitantes de las comunidades, así como a los derechos a la vida, a la integridad física y psíquica, a la educación y a la salud.

La publicación se produce un día después de un operativo policial en el llamado Complexo de Israel, en la Zona Norte de la capital, que terminó con tres muertos y tres heridos en la Avenida Brasil. Todos ellos, sin ninguna implicación con la trata. El gobernador Claudio Castro citó a la ADPF como una de las razones que perjudican el accionar policial y favorecen el crecimiento del crimen organizado. Argumentos rebatidos por el Foro Brasileño de Seguridad Pública.

“Aun con las medidas restrictivas de la ADPF, todos los indicadores criminales en el estado cayeron, en línea con lo que viene sucediendo en el país. Entonces, el argumento de que ADPF obstaculiza la política de seguridad no es cierto”, afirma Renato Sérgio de Lima, director presidente del Foro Brasileño de Seguridad Pública. “De hecho, necesitamos combatir el crimen organizado, pero no de la forma en que se está haciendo. Tal como están las cosas actualmente, los impactos son extremadamente dañinos, altas tasas de mortalidad, no resuelven el problema, fortalecen la delincuencia porque no implica investigación”.

Según el experto, el gobierno estatal debe asumir la responsabilidad por la situación de violencia en Río y utilizar de manera más estratégica el presupuesto de seguridad pública.

“Mientras el 7% de los presupuestos estatales se gasta en seguridad pública, Río de Janeiro gasta el 15%. Y gasta más que en salud y educación. Hacer este tipo de vigilancia, generar este número de muertes, poner a la población bajo fuego cruzado y miedo a disparar”, dice Renato Lima. “A la luz de todo esto, el informe mostrará que lo que está sucediendo en el estado justifica la participación del STF, porque, en última instancia, estamos muy lejos de lo que sería un Estado democrático de derecho. Hoy vivimos bajo el dominio del miedo, de la voluntad, de algo extremadamente perverso”.

