AMPLIAR A través del compostaje se transforman residuos verdes en recursos valiosos.

25/10/2024 - Ecologia

Nace el programa Compostá para reciclar los residuos verdes de San Miguel de Tucumán

En el predio de Lamadrid y Adolfo de la Vega funciona la nueva planta de compostaje que transforma desechos vegetales en abono, chip y leña, para entregar a vecinos, a la huerta y al vivero municipal. El programa se suma a las acciones destinadas a reducir la cantidad de residuos que llega a Overo Pozo.

“Compostá” es el nombre del nuevo programa ambiental que lanzó este viernes la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, destinada a promover el compostaje y la correcta gestión de los residuos verdes y de poda que se generan en la capital tucumana, a través de un tratamiento que permite transformarlos en abono orgánico para fertilizar la tierra, leña y chip.

Este programa tiene como objetivo general disminuir el volumen de residuos que llegan al relleno sanitario de Overo Pozo y contribuir de esa manera a la sostenibilidad del medioambiente.

La nueva planta de compostaje para la recepción, tratamiento y valorización de residuos verdes y restos de poda funciona en el predio de la Huerta Agroecológica Municipal, ubicada en Lamadrid al 3700. Cabe destacar que el material producido se destinará a la huerta y al vivero municipal y también a vecinos y productores locales.

De la jornada de lanzamiento del programa Compostá estuvo encabezada por la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julieta Migliavacca. Participaron los directores Raul Alberto Durán (Bromatología), Clara Saslaver (Salud Ambiental) y Florencia Caminos (Ambiente) y los concejales Federico Romano Norri, Emiliano Vargas Aignasse, Carlos Arnedo, Facundo Vargas Aignasse, José María Franco y Gonzalo Carrillo, entre otros funcionarios.

Julieta Migliavacca señaló que “el programa Compostá forma parte del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos implementado desde la gestión de la intendenta Rossana Chahla” y resaltó que las acciones para promover la separación de residuos en origen y su reciclaje “tienen que ver con un proyecto global de economía circular donde nada se tira, todo se transforma”.

La funcionaria detalló que “ahora se está trabajando a gran escala el tratamiento de los residuos verdes que se generan por el corte de pasto y poda del arbolado, tanto en viviendas particulares como en los espacios verdes, parques, plazas y veredas”.

La transformación de residuos verdes en compost, leña y chip

Composteras comunitarias para residuos orgánicos

Migliavacca explicó que en la nueva planta de tratamiento de residuos verdes, reciben la carga de los camiones de las empresas que realizan la poda del arbolado de espacios públicos de la Capital. Los vecinos también pueden llevar a calle Lamadrid 3700 sus desechos vegetales y depositarlos en los contenedores habilitados para tal fin, todos los días, las 24 horas.

“Si es un residuo verde va directamente a una pila de compostaje y luego vuelve al suelo como una tierra fértil, que puede ser utilizada en un montón de lugares”, indicó Migliavacca. Las pilas de compost se manipulan cuidadosamente, controlando parámetros como la composición, PH, humedad, temperatura y aireación.

Por otro lado, “el material de la poda, la leña, vuelve a los comedores o a los vecinos que necesitan leña para cocinar o para calentarse en el invierno. Si es un residuo de poda también puede ser chipeado y entregamos el material del chipeo para embellecer jardines, para hacer paisajismo, para colocar en algunos lugares donde queremos retener la humedad y para caminerías”, precisó Migliavacca. “Los vecinos y vecinas de San Miguel de Tucumán se pueden acercar a Lamadrid 3700 a retirar tierra de nuestro compost, chip de poda y leña social”, invitó.

La titular de Ambiente del Municipio afirmó que este proceso “es muy importante porque esto antes todo ese residuo iba a la planta de Overo Pozo que queda más de 50 km de la ciudad y es un relleno sanitario donde no se aprovechaba este recurso”.

“Compostar ayuda a disminuir a la mitad la basura que genera un habitante de San Miguel de Tucumán”, manifestó Rocío del Mar Fernández, asesora técnica de la planta de valorización de residuos verdes.

Fernández informó que en la planta también funcionan cinco composteras comunitarias, donde los vecinos pueden dejar residuos orgánicos, que son distintos a los residuos verdes o de poda. “La compostera comunitaria es para que el vecino que no se anima a compostar en casa o vive departamento, o no tiene patio, o no quiere hacerlo, y puede traerlo acá. Los residuos orgánicos que la gente puede separar en su casa pueden ser restos de frutas, de verduras, cáscara de huevo, saquitos de té, borra de café, una servilleta sucia, todo eso es compostable”, explicó.

Próximamente, se ofrecerán talleres de compostaje domiciliario para que los vecinos creen su propio abono orgánico (compost) en sus hogares.

“La gente lo puede usar en la casa para las macetas, para la huerta, para formar un sustrato. No deben plantar directamente una planta en el compost, porque tiene tanto nutriente que la quema; sino formar un sustrato, es decir poner una parte del compost con dos partes de tierra o con tres partes de tierra”, especificó la asesora.