AMPLIAR Chahla compartió con las vecinas las charlas de prevención

24/10/2024 - CAC

Activa participación municipal en la campaña de prevención del cáncer de mama

Bajo la consigna “Mujeres que se apoyan, barrios que se unen”, más de 60 vecinas que asisten a los Centros de Atención Comunitaria (CAC) de la Capital y trabajadoras del Municipio, participaron de la Jornada de Prevención del Cáncer de Mama que realizó la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, en el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama.

El encuentro fue encabezado por la intendenta Rossana Chahla y tuvo lugar ayer jueves, en el hall principal del Palacio Municipal, ubicado en 9 de Julio y Lavalle.

“Participamos de una jornada de concientización sobre la prevención del cáncer de mama y de cuello de útero. Estas charlas nos recuerdan que la prevención es clave para salvar vidas y que juntas, apoyándonos, podemos construir una comunidad más saludable y fuerte”, afirmó la intendenta Chahla.

“Compartimos un espacio donde se destacó la importancia de los controles anuales como el papanicolau, las ecografías y las mamografías, entre otros. También brindamos información sobre hábitos saludables, como la alimentación balanceada, la actividad física regular y la gestión de las emociones. Luisa, una vecina que superó el cáncer, nos compartió su inspiradora historia de lucha y esperanza”, expresó.

La directora de Salud del Municipio, Fernanda Rodríguez, explicó que la jornada también tuvo como finalidad visibilizar la puesta en marcha de los ocho consultorios de atención de la salud integral de la mujer en los CAC que funcionan en barrios de la periferia.

“Las invitadas principales fueron mujeres que acuden a cada uno de los centros municipales de atención a hacerse su chequeo ginecológico. Hoy decidimos ofrecerles esta fiesta de la salud. Y qué lujo que fuimos recibidas por nuestra querida intendenta, la doctora Rossana Chahla que nos dio una clase preciosa de cómo primero valorarnos como mujeres para después aprender a cuidar nuestra salud”, indicó.

Fernández agregó que las mujeres que participaron “se llevan mensajes acerca de una alimentación saludable, de cómo gestionar las emociones, la importancia de hacer la actividad física”.

“Acá estoy, yo lo vencí”

Luisa Valdez es una vecina que transitó el cáncer de mama y compartió su experiencia. “¡Acá estoy, yo lo vencí!”, afirmó en su emocionante testimonio.

“Hace tres años fui operada y estoy medicada, sigo haciendo lo que el oncólogo me está indicando. Hasta ahora estoy muy bien. El cáncer apareció a los 71 años y hoy tengo 74 años, y acá estoy viva, gracias al tratamiento urgente que lo hice apenas lo detecté”, contó.

“Mi mensaje a las mujeres es que se hagan los estudios pronto, como decía la intendenta, no solo esperar encontrarse con el cáncer, sino antes, porque yo era una de esas personas que me hice un papanicolau a los 50 años recién. Y que no lo tengan miedo, porque yo nunca tuve miedo al cáncer, lo luché y gracias a Dios y a mi familia estoy aquí”, remarcó.

Charlas y stands educativos

Durante la jornada, la directora de Salud, Fernanda Rodríguez, expuso sobre “Hábitos saludables como herramientas de prevención”; se habló sobre “El exceso de peso como factor de riesgo”, en la charla a cargo de la nutricionista Verónica Chaya; y se ofrecieron herramientas de “Gestión de las emociones para el día a día”, en el segmento dictado por la psicóloga Mirta Gallardo.

Además, la Dirección de Inclusión, Género y Diversidad instaló stands educativos sobre nutrición, psicología, obstetricia y género, donde brindaron herramientas referidas a temas fundamentales para la salud de las vecinas, como alimentos protectores, el rol de las emociones; los chequeos que deben realizarse y claves para el autocuidado.

La jornada cerró de manera festiva, con una presentación musical que hizo cantar y bailar a las participantes.

Octubre es considerado el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, ya que el 19 de octubre se conmemora el día internacional de la lucha contra esta enfermedad; y el lema 2024 del Mes de Sensibilización es “Somos más fuertes juntas”, para destacar la importancia del apoyo mutuo entre las mujeres contra esta enfermedad.