AMPLIAR Pichetto, Recalde, Daniel Kroneberger y Romero

23/10/2024 - Auditorias

El Congreso constituyó la comisión bicameral Mixta Revisora de Cuentas de conexión directa con la AGN

El Congreso de la Nación constituyó ayer la comisión bicameral Mixta Revisora de Cuentas, que oficia de enlace con la Auditoria General de la Nación (AGN), y la comisión de Defensoría del Pueblo, el órgano independiente cuyo fin "es la promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos".

La Mixta Revisora de Cuentas quedó en manos del diputado Miguel Ángel Pichetto (Buenos Aires), y en la vicepresidencia el senador de Unión por la Patria Mariano Recalde (CABA). La comisión de Defensoría del Pueblo estará presidida por el radical Daniel Kroneberger (La Pampa); la vicepresidencia quedó para el kirchnerismo, pero con reserva de nombre.

En su breve discurso, Pichetto, líder del espacio Encuentro Federal, dijo: "No tengo más que agradecer y trabajar con la máxima responsabilidad. El compromiso es trabajar seriamente. Vamos a trabajar con el mayor de imparcialidad como corresponde a una comisión de envergadura de este Congreso".

Por su parte, Kroneberger expresó: "Es una gran responsabilidad. Quiero agradecer a todos los integrantes de la comisión. Es un gran desafío. La última vez que se trabajó fue en el año 2017, después de se constituyó nunca más. Es una deuda que tenemos con esta comisión y con los ciudadanos argentinos por lo que compete".

Con estas nuevas composiciones, el oficialismo, junto a bloques dialoguistas, volvieron a desplazar de las presidencias de las comisiones al kirchnerismo, que no escatimó a protestas. Lo hizo a través del diputado y titular del bloque K, Germán Martínez, y su par del senado, José Mayans. "La proporcionalidad es sagrada", dijo el formoseño Mayans.

El kirchnerismo reclama desde el inicio del año legislativo que se reconozca la proporcionalidad en la composición de las comisiones, un reclamo que, cada vez que puede, el interbloque peronista, con terminales en la ex presidenta Cristina Kirchner, vuelca tanto en el recinto del Senado como en las comisiones.

Sin embargo, la interna no pasa en la composición, sino también por la maniobra dilatoria por parte de La Libertad Avanza y los dialoguistas para la conformación de la comisión Mixta Revisora de Cuentas. "No es casual que estemos pasando la mitad de octubre y que esta comisión tan importante no esté constituida", dijo Martínez.

La comisión en cuestión tiene el vinculo directo con la AGN, que tiene como propósito central asistir al Congreso en el control externo de la administración pública nacional. Se trata de un organismo clave para la oposición kirchnerista ya que lo tiene en sus manos el peronista Juan Manuel Olmos.