21/10/2024 - Violencia

Distintos actores del arco político nacional mostraron preocupación por las declaraciones televisivas que realizó el Presidente de la Nación sobre la ex mandataria. Desde la izquierda hasta el radicalismo publicaron su solidaridad en redes sociales. Reacción en Tucumán.

Repudio de la Fundación Memorias de Tucumán

Desde la Fundación Memorias e Identidades del Tucumán REPUDIAMOS enérgicamente las violentas palabras elegidas por el Presidente de la República Argentina para referirse a Cristina Fernández de Kirchner, quien además de ser una ex - presidenta de la Nación es una las más claras lideresas de las fuerzas opositoras a este gobierno. Gobierno que llegó al poder enarbolando la bandera de la LIBERTAD, pero que lejos de permitir la LIBRE EXPRESIÓN propone ANIQUILAR todo aquello que le ofrezca resistencia: jubilados, estudiantes, empleados del Estado, dirigentes sindicales o líderes políticos.

Es preciso agregar que ser violento no implica ser honesto. Es inaceptable intentar justificar los constantes “exabruptos” presidenciales con frases como “bueno, pero no miente”. Sabemos hoy, pasados 10 meses de gobierno, que Javier Milei es MENTIROSO Y VIOLENTO: MIENTE cada vez que necesita explicar las razones del fracaso de su gestión y VIOLENTA cada vez que necesita un escándalo que tape sus fracasos.

La expresión “colocar el último clavo al cajón del Kirchnerismo, con Cristina adentro” resuena de manera particular en este país que transitó hace no muchas décadas atrás uno de los genocidios más sangrientos de nuestra historia.

Quienes “venimos del odio” – como diría Benedetti – no estamos dispuestos tolerar, bajo ningún concepto esta violencia verbal que instiga a la violencia, a matar al que piensa distinto, amenaza lo colectivo y crea “OTREDADES” que pueden ser destruidas, lo que constituye ni más ni menos que el ingrediente principal para un nuevo genocidio. Es por eso que estas expresiones se tornan especialmente peligrosas cuando provienen de quien debería ejercer como el presidente de todos y todas.

Así mismo exigimos al resto de los poderes que constituyen los pilares de nuestra república (legislativo y judicial) que rompan el silencio y pongan coto a expresiones desembozadas que ponen en peligro la democracia y las instituciones que la componen.