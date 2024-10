AMPLIAR Chahla junto a Acevedo y Mansilla en la inauguración de la sala

21/10/2024 - Inauguración

En la Asistencia Pública funcionará un centro integral de atención a la mujer

La intendenta Chahla inauguró ayer el “Piso Rosa” en el edificio de calle Chacabuco 239, donde se brindará atención gratuita en ginecología, obstetricia, neonatología, laboratorio y diagnóstico, entre otras prestaciones. “Vamos a recibir con los brazos abiertos a todas las mujeres tucumanas, a las que tengan o no tengan obra social”, destacó la jefa municipal.

Sigue.

Las vecinas de la capital y de otras localidades de la provincia cuentan desde este lunes con un moderno Centro Integral de Atención de la Mujer, donde podrán recibir atención gratuita en distintas especialidades médicas. El espacio, que fue bautizado con el nombre de “Profesor Antonio Lorusso”, funciona en el tercer piso de la Asistencia Pública, en calle Chacabuco 239, fue inaugurado ayer lunes en un acto que encabezó la intendenta de San Miguel de Tucumán Rossana Chahla, acompañada por el vicegobernador, a cargo del PE, Miguel Acevedo.

También participaron el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, el titular del Concejo Deliberante, Fernando Juri, la secretaria General del Municipio, Camila Giuliano, la directora de la Asistencia Pública, Karina Faccioli, legisladores y funcionarios del gabinete municipal. En la ceremonia estuvieron presentes el doctor Lorusso, miembro de la Comisión Directiva de la Liga Argentina Contra el Cáncer (LALCEC) y referente de la mastología y la ginecología en Latinoamérica, quien fue declarado Visitante Ilustre de la ciudad; y los destacados médicos ginecólogos Raúl Schwan y Augusto Schujman, en cuyo homenaje también se colocó una placa y recibieron una distinción “por la contribución al cuidado de la salud de las mujeres tucumanas”. Idéntico reconocimiento se brindó al doctor Ernesto Stisman, quien estuvo representado por su hijo Diego Stisman.

Además, el acto contó con la participación de ministra subrogante del Ministerio Pupilar y de la Defensa, María Marta Contreras Cuencas; José Omar Latino, presidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires y secretario general de Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia; el presidente del Colegio Médico de Tucumán, Héctor Sale; y los doctores Alba Gómez, María Angélica Grisolia y José Alberto Cocimano.

El flamante “Piso Rosa dedicado a la mujer”, como lo denominó la intendenta Chahla, cuenta con consultorios de ginecología y obstetricia, neonatología, laboratorio de análisis bioquímicos y nutrición. También fue dotado con salas de estudios y diagnóstico como densitometría, mamografías y ecografías mamarias, ecografías generales y ultrasonidos.

También se brindarán servicios de planificación familiar y anticoncepción; atención prenatal; detección y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual; prevención y detección de cáncer de mama y cuello uterino; salud mental psicología; educación y promoción de la salud; apoyo nutricional y de estilo de vida; detección temprana de enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares; educación sexual y reproductiva.

Además, se ofrecerán gratuitamente servicios de apoyo para la lactancia materna; programas de prevención y tratamiento de la osteoporosis; estudios de detección y tratamiento de trastornos de la salud mental, como depresión y ansiedad; programas de apoyo para la menopausia y la salud en la etapa postmenopáusica; y planes de prevención y tratamiento de la anemia y otras deficiencias nutricionales.

“Hoy abre los brazos en San Miguel de Tucumán, en un lugar emblemático para todos los tucumanos, que es la Asistencia Pública, este tercer piso, que está dedicado a nosotras las mujeres. Vamos a cuidar de ellas, a recibirlas, a abrazarlas, y a acompañarlas en todos los procesos, porque sabemos de la importancia que tiene la mujer como eje fundamental de la familia”, enfatizó la doctora Chahla.

En su mensaje, la jefa municipal recordó que la inauguración del Centro Integral para la Atención de la Mujer se concreta en el marco de las actividades programadas por el “Octubre Rosa”, dedicado a la concientización de la lucha contra el Cáncer de Mama. “No hay prevención primaria para evitar el cáncer de mama porque incide la carga genética y otros factores, pero si la detección precoz puede curar al 90% de las pacientes. Y con respecto al cáncer de cuello uterino, sí tenemos prevención primaria y podemos evitarlo. Pero nunca tenemos tiempo las mujeres para esos controles que todos los años nos tenemos que hacer”, subrayó.

En este sentido, dijo que “es una hora la que van a necesitar las vecinas para pasar la nuestra Asistencia Pública, que las va a recibir con los brazos abiertos, para que puedan atenderse, para que ninguna mujer tucumana muera más por un cáncer avanzado por no ser detectado a tiempo, que ninguna mujer tucumana muera por un cáncer de cuello de útero que es evitable”.

La intendenta de la Capital destacó que en este nuevo espacio médico se brindará una atención rápida para que las pacientes pueden completar todos los estudios que necesitan en el menor tiempo posible. “Hoy la mujer trabaja, tiene hijos, debe atender la casa, también puede estudiar y, además, tiene que hacerse los controles que son necesarios. Por eso, quisimos crear este espacio, para que la mujer tucumana pueda hacerse todos los estudios

Explicó que el modelo de gestión asistencial “constará de distintas estaciones, donde la paciente se podrá hacer la mamografía, la ecografía mamaria, ecografía ginecológica, densitometría, el leep (intervención quirúrgica para el tratamiento del HPV) y el Papanicolau”. Y agregó que “también se pensó en la atención de la salud mental y la nutrición, por lo que es una atención integral”.

Chahla dijo que “la mejor manera de cuidar a nuestras mujeres no es tan solo detectando una patología a tiempo, sino atendiéndolas, escuchándolas y acompañándolas en los distintos procesos”. Y remarcó: “Este lugar es para acompañar, es para cuidar, es para recibir con los brazos abiertos. Es para ponerse en el lugar del otro”. Además, dejó en claro que “este lugar va a estar disponible para todas las mujeres tucumanas, las que puedan o no hacerse los estudios en la parte privada, las que tengan o no tengan obra social”.

Por otro lado, la intendenta agradeció a los doctores Lorusso, Schwan, Schujman y Stisman, quienes durante sus destacadas trayectorias como profesionales realizaron una gran contribución al cuidado de la salud de la mujer. “Gracias queridos profesores, gracias maestros. Quería agradecerles, porque su generosidad, su dedicación y su esfuerzo hacia todas las mujeres se ha visto a lo largo de su carrera. Siempre enseñando y transmitiendo la sabiduría y experiencia”, expresó.

A su turno, el vicegobernador Acevedo sostuvo que “es importante que tanta gente haya apoyado a la intendenta Chahla para concretar este sueño que tenía ella desde que era candidata y que era recuperar la Asistencia Pública para todos los tucumanos y tucumanas, ya que en la Capital se brinda asistencia también a mucha gente del interior de la provincia”.

Y agregó: “Como ciudadano, como un tucumano más, quiero agradecer a todos los que hacen posible esto, porque este tercer piso está dedicado a cuidar a lo que a mi entender es el ser más importante del planeta. Muchas gracias por cuidar a nuestras mujeres, muchas gracias por estar siempre presente en la salud”.

Por su parte, el doctor Lorusso, cuyo nombre quedará grabado por siempre en el Centro Integral Municipal para la Mujer, recordó que “las comunidades más importantes son aquellas que están más y mejor informadas respecto de la salud”. Y en ese sentido ponderó “la importancia de haber creado esta sala dedicada como Centro de la Mujer, con temas de salud ginecológica y salud mamaria, que no pasan solo por el cáncer, sino por todo el conocimiento que en este espacio se va a brindar a las mujeres en todas las etapas, desde la adolescencia, pasando por el embarazo, el parto y hasta climaterio, para que tengan una longevidad saludable”

La modalidad de atención en el “Piso Rosa” de la Asistencia Pública se basará en un Circuito de la Mujer, que tiene como objetivo una atención integral en el menor plazo posible.

La vecina que llegue al Centro deberá presentarse en la recepción para solicitar un turno, tras lo cual se realizará una evaluación de la solicitud y la recepcionista determinará el tipo de estudio por imágenes que requiera la paciente (ecografía, mamografía, densitometría, etc.). Con el turno asignado, la paciente recibirá instrucciones sobre cómo prepararse para dicho estudio, tras lo cual se concretará el registro, la verificación profesional y la preparación del equipo, como pasos previos a la realización del estudio correspondiente. Una vez finalizado ese procedimiento, la paciente se retirará con una constancia con código QR de verificación para observar sus resultados en 24 horas a través de internet (se informará a las vecinas el día del estudio dónde chequear los datos. A continuación, el profesional especializado informará de los resultados del estudio a la paciente a través de la plataforma digital, para que la vecina pueda revisarlos cargando su código de identificación. El Circuito de la Mujer se cierra con un seguimiento de control a las pacientes, que recibirán instrucciones sobre cómo continuar el tratamiento.

El “Piso Rosa de la Mujer” es el tercer nivel que el Municipio de la Capital habilita en el marco del proyecto de revalorización y refuncionalización de la Asistencia Pública, que fue fundada en 1908 y había permanecido cerrada durante cinco años por problemas edilicios hasta el pasado 29 de abril, cuando fue rehabilitada por la intendenta Chahla. Actualmente, en la Asistencia Pública se brinda atención gratuita en distintas especialidades médicas a más de 300 pacientes, hombres y mujeres, de todas las edades.