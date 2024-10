AMPLIAR Axel Kicillof en el inicio del acto por el Día de la Lealtad en Berisso.

17/10/2024 - Lealtad

Kicillof se lanzó como alternativa a Milei y envió un mensaje de unidad

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó su acto por el 17 de Octubre en la localidad de Berisso, donde estuvo acompañado por la primera plana de la Confederación General del Trabajo (CGT) e intendentes del PJ.

Sigue.

El acto, denominado "Lealtad al Pueblo. La Patria no se vende", se realizó con la participación de intendentes, legisladores y sindicalistas.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sostuvo hoy que al presidente Javier Milei "se le dice basta" y eso es porque "por la Argentina pasó, pasa y pasará, y volverá al gobierno, el peronismo".

“La única pelea que me interesa es la pelea contra las políticas de Milei. A la derecha le convence nuestra división, debilitar este escudo llamado peronismo”. La gente cantó “Axel presidente”, a lo que él respondió que “falta mucho para candidaturas”.

"No me interesa disputar ninguna interna. Mi responsabilidad y mi mandato es el de conducir un gobierno que está dedicado en las peores circunstancias un escudo que proteja a los bonaerenses. Quiero colaborar con la construcción de una alternativa superadora y que ponga a la Argentina en una etapa de desarrollo justo. La unica pelea que me interesa es la pelea contra la política de Milei. Quiero dejar mi opinión por todo lo que se está diciendo. Es muy sencillo: unidad, unidad y unidad".

El gobernador se refirió a las disputas dentro del peronismo y aclaró: "Si algo quiere la derecha, es vernos divididos, pero nunca me van a ver buscando divisiones". "Entiendan de una vez al peronismo: trabajadores, empresario y Estado. Las tres patas con las que se contruye un país. Discutan con nosotros, no inventen más fantasmas", amplió.

"La historia está inconclusa y por eso estamos acá para escribirla; si alguno piensa que vinimos solo para recordar el pasado, se equivoca, estamos para escribir el futuro", expresó Kicillof desde Berisso.

"Milei ajustó 30% del presupuesto total de la Argentina. Un 36% a jubilados y jubiladas; 23% a la obra pública; 8% a las provincias y un 14% son tarifazos y la plata que se ahorra. Hay que definir de nuevo casta. Basta de mentir, la casta no es el pueblo. A todas las provincias le cortaron el fondo del transporte para que sea mas barato el boleto; el FONID que iba directo al bolsillo de nuestro maestros y maestras; el fondo de seguridad para comprar patrulleros, sostener sueldos docentes. Si tienen reclamos, vayan a Milei a decirle que vuelva los fondos de jubilaciones, de transporte, para los maestros y la seguridad".

Kicillof reprobó la decisión del Presidente de vetar la ley de financiamiento educativo y manifestó: "Quieren privar de las posibilidades a millones de argentinos que necesitan un Estado presente para desarrollar su vida".

"La gratuidad existe porque nació acá en el kilómetro 0 y en el 49 la proclamó Perón . Imagino a un garca como le duele que los pibes y pibas tengan iguales derechos", dijo ante una multitud que lo ovacionó.

"Cada vez que gobierna la derecha, y lo recordamos, está fresquito, pasó hace poco, nos hablaban de la luz al final del tunel, del segundo semestre, de los brotes verdes. Ahora se han puesto bíblicos, hablan de cruzar el desierto y llegar a la tierre prometida. Siempre el mismo verso. Hay ganadores hoy ya en el modelo de Milei. Los primeros ganadores son los de la timba financiera".

El gobernador bonaerense Axel Kicillof aseguró que luego de la muerte de Juan Domingo Perón "fueron Néstor y Cristina los que le devolvieron al peronismo su fuerza transformadora".

"Y se hizo como siempre dándole protagonismo a las masas populares, llevando en alto nuestros principios y que la libertad solo avanza cuando va de la mano de la igualdad y la justicia social. Sin justicia social, la única libertad que avanza es la de los ricos", afirmó.

El gobernador Axel Kicillof advirtió que en los próximos días la Cámara de Casación ratificará la condena contra la expresidenta Cristina Kirchner. "Van a decir que Cristina es culpable y es mentira", dijo.

Y añadió: "Basta de persecución, basta de proscripciones".

"El 17 de octubre, un día de festejo, festejamos estar juntos, festejamos la pelea que estamos dando, sobre todo la certeza, la convicción de que este desastre de Milei no dura para siempre", dijo el gobernador Axel Kicillof en el inicio del acto por el Día de la Lealtad en Berisso.