AMPLIAR Perón, Isabel y Benito Romano

15/10/2024 - Lesa Humanidad

Identificaron los restos del dirigente sindical peronista Benito Romano

El 14 de abril de 1976, Romano fue detenido por un grupo de hombres identificados como miembros de la Policía Federal, en el Hotel Splendid, ubicado en Avenida Rivadavia al 950, barrio de Monserrat, Capital Federal.

Uno de los más importantes líderes de los trabajadores azucareros tucumanos, Benito Romano, nació el 28 de abril de 1928. Adherente de primera hora al Movimiento Nacional Justicialista, desde muy joven luchó por los derechos de sus compañeros del ingenio Esperanza.Ese compromiso se acentuó con el derrocamiento del General Perón en 1955 y la política antinacional y antiobrera de la Revolución Libertadora. Así, asumió la conducción de la FOTIA y dirigió la gran huelga de 1959, por lo que fue enviado a prisión.

Enrolado en la Resistencia Peronista, fue electo dos veces diputado nacional por el pueblo tucumano, en 1962 y 1965.Y le tocó, cuando la llamada Revolución Argentina golpeó a Tucumán con el cierre de 11 ingenios, enfrentarla al lado de otro gran dirigente obrero, su compañero y hermano de lucha Atilio Santillán. Resultado de esos afanes fue la creación de la Compañía Nacional Azucarera (CONASA), empresa estatal de la que fue uno de los directores obreros a partir de 1973.

Quienes presenciaron su detención, luego convertida en secuestro y desaparición, cuentan que reaccionó ante los captores señalando con firmeza: “A mí no me esposan, yo no soy un criminal, soy un dirigente sindical peronista”.

Romano fue al igual que la mayoría de los dirigentes sindicales de los trabajadores azucareros muy precoz en su militancia política. A los 17 años fue elegido delegado del Ingenio La Esperanza aquí en Tucumán. El 4 de mayo de 1944 los trabajadores de la industria azucarera fundaron la FOTIA y fueron los primeros en declarar una huelga general marchando hasta la plaza Independencia el 16 de octubre de 1945 para exigir la libertad de Juan Perón. Un año después, siendo ya Perón el Presidente de la Nación, Romano fue condecorado por Evita por ser el dirigente sindical más joven del país.

Tras el golpe del 55, Romano estuvo exiliado en Bolivia y regresó cuando Frondizi fue elegido presidente en un acuerdo con Perón. En 1959 fue elegido Secretario General de la Fotia por la Lista Blanca con 43.302 votos, en comicios en los que participaron tres listas y emitieron su voto 57.000 trabajadores azucareros.

Fue Diputado Nacional en 1962, por Acción Provinciana, y fue reelecto en 1965. La resistencia obrera contra las políticas asesinas de Onganía por el cierre de ingenios derivó en que fuera encarcelado durante un año y medio. También fue Prosecretario Gremial e Interior de la CGT de los Argentinos, Junto con Raimundo Ongaro.

Para los jóvenes peronistas de Tucumán, Benito se erigió en un referente ineludible. Su voz pausada y enérgica a la vez se escuchaba en la reuniones clandestinas entre las agrupacionaes que pugnaban por el retorno de Perón.

La dictadura cívico-militar instaurada en marzo de 1976 descargó su terror asesino contra la mejor dirigencia obrera argentina. Benito fue secuestrado en Buenos Aires el 14 de abril de ese año y su cuerpo fue identificado por la Justicia hace una semana.