14/10/2024 - Cortes

Enel tiene 3 días para restablecer el suministro eléctrico en São Paulo

El ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, afirmó ayer lunes, en la capital paulista, que la prioridad actual del gobierno federal es restablecer la electricidad en las más de 400 mil propiedades de São Paulo y de la región metropolitana. que siguen sin electricidad incluso después de la tormenta que azotó la región el viernes pasado.

Según el ministro, además de Enel, responsable de la distribución de energía en las zonas afectadas, que cuenta con 1.400 profesionales trabajando para restablecer el servicio, los trabajos serán reforzados por profesionales de otras concesionarias de energía del país.

"Además de las distribuidoras CPFL, Enel, EDP, ISA CTEEP, Eletrobras, Light, Energisa, que están aquí hoy [lunes], estamos ampliando de 1.400 empleados de Enel a 2.900 profesionales, además de más de 200 camiones para apoyar a estos equipos, además de los camiones propios de Enel, y más de 50 equipos en este grupo de trabajo", anunció en entrevista en la sede de la Cámara de Comercialización de Energía Eléctrica (CCEE).

Silveira también informó que ordenó a Enel normalizar el suministro de energía en 3 días. La empresa había informado que no había plazo para restablecer el suministro eléctrico a la población. “Le dije a Enel que cometió un grave error de comunicación y de compromiso contractual con la sociedad paulista al no dar un plazo objetivo. Enel tiene 3 días para establecer la mayor parte de la energía para los paulistas”, afirmó.

El ministro también criticó a la concesionaria y al sector energético por reducir la fuerza laboral calificada y dijo que las distribuidoras sufrirán sanciones si no mejoran la frecuencia y la duración de eventos como estos. “Serán penalizados si no tienen la previsión o planificación necesaria para evitar este tipo de eventos, porque está claro que el mundo pasa por eventos climáticos severos y que el sector de la distribución tiene que tomar precauciones en la planificación en relación a estos eventos. . No es posible que este sector sea reactivo”.

El ministro destacó que el gobierno no se ocupa de la renovación de la distribución de Enel, como afirmó el alcalde de São Paulo, Ricardo Nunes, el domingo por la tarde (13). “Estas son noticias falsas. Enel vence su contrato en 2028. Tiene hasta 2026 para comentar su renovación. [El Ministerio de] Minas y Energía estaba atendiendo la renovación del contrato con Enel”.

Silveira también recomendó que el alcalde Ricardo Nunes se preocupe por los problemas urbanos de la ciudad. “De hecho, más del 50% de los eventos se debieron a caídas de árboles en el sistema de media y baja tensión de São Paulo, que hoy, lamentablemente, ni siquiera las distribuidoras, por razones de fuerza legal, e incluso, por motivos ambientales. licencia, tengo la prerrogativa de cuidar”.

La tormenta que azotó la ciudad de São Paulo comenzó alrededor de las 19.30 horas del viernes, dejando varios barrios de la ciudad sin electricidad, afectando incluso la distribución de agua. Hasta el sábado, siete personas habían muerto en el estado a causa de las lluvias, tres en Bauru, en el interior, y cuatro en la región metropolitana de la capital.

Fuente: Agencia Brasil