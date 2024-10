AMPLIAR El Centro Integrador Comunitario Creadores de Esperanza, que está ubicado en Perú y San Miguel.

La municipalidad ofrece asesoramiento previsional gratuito en el CIC Creadores de Esperanza

En ese espacio, ubicado en Perú y San Miguel, en la zona oeste de la capital, abogados brindan orientación y asistencia gratuita a vecinos por trámites ante la ANSES, como pensiones, jubilaciones y asignaciones, entre otras gestiones.

Vecinos de distintos barrios de la zona oeste de la capital pueden acceder al servicio de asesoramiento previsional gratuito que brinda la Municipalidad de San Miguel de Tucumán en el Centro Integrador Comunitario Creadores de Esperanza, que está ubicado en Perú y San Miguel.

En ese espacio, abogados brindan orientación y asistencia gratuita para la realización de trámites ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), como jubilaciones, pensiones y asignaciones. El servicio se ofrece los lunes y jueves, de 8 a 13 h, y para realizar las gestiones los vecinos deben concurrir con su DNI y una constancia del CUIL.

“En el marco de la descentralización del Municipio que se lleva adelante por instrucciones de la intendenta Rossana Chahla, se decidió traer a los vecinos de distintos barrios este servicio de asesoramiento previsional gratuito a cargo de profesionales del Derecho, que ofrecen asesoramiento sobre jubilaciones y pensiones, además de otros trámites vinculados a la ANSES, como la Asignación por Discapacidad o la Asignación Universal por Hijo”, explicó Bruno Medina, director de Programas Sociales del Municipio.

El funcionario destacó que “para ayudar a realizar estas gestiones, que para muchos vecinos son difíciles de realizar o no cuentan con los medios para hacerlo en sus casas, por lo general los abogados cobran por el servicio, pero en el CIC Creadores de Esperanza el Municipio brinda este servicio de manera totalmente gratuita”.

Por su parte, la abogada Sofía Antunez, quien forma parte de la Secretaría de Atención al Ciudadano y está a cargo de brindar el asesoramiento previsional, informó que “se brinda asistencia a vecinos que no tienen los recursos ni los conocimientos sobre cómo ingresar al portal de la ANSES, cómo sacar turnos y realizar trámites”. Agregó que “también se ofrece un asesoramiento de contabilidad de años para que los vecinos sepan si están en condiciones y cumplen con los requisitos para acceder a la jubilación”.

La profesional dijo que “la mayoría de las consultas de los vecinos sobre pensiones para ver si es que necesitan actualizar sus datos, y también sobre las asignaciones familiares, ya que hay mucha gente que viene y que no tiene acceso a computadoras y acá se les ayuda a sacar el turno en ANSES y se les imprime el formulario para que concurran con toda la documentación”.

Por último, remarcó que para acceder a este asesoramiento “los vecinos tienen que concurrir con el DNI y la constancia de CUIL”.

Jesús Benito Argota, quien vive a pocas cuadras del CIC, contó que lo ayudaron a realizar trámites relacionados con la jubilación. “Necesitaba un abogado para asesorarme porque tenía que hacer los trámites de jubilación y no sabía adónde recurrir. Tenía que ir al centro, buscar un abogado, pero justo se me presentó esta posibilidad de venir acá, sin costo. Pude resolver lo mío, tengo unos papeles que sacar para presentarle a la doctora para que ella lo trámite y me pueda gestionar ante la ANSES”, resaltó.