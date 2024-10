AMPLIAR Los vecinos consultaron y realizaron trámites gratuitos durante el operativo

Programa municipal escuchó a los vecinos de Barrio Victoria

El Municipio realizó un amplio relevamiento sobre las necesidades de la zona y ayer jueves montó un operativo integral con la presencia de distintas áreas que acercaron soluciones a los vecinos.

Vecinos del Barrio Victoria accedieron este jueves a distintos servicios y trámites gratuitos que ofrecieron distintas áreas de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán en la Plaza Almirante Brown, en calle Larrea y Miguel Lillo, en el marco del programa Somos Más en Territorio.

Durante el operativo, grandes y chicos realizaron consultas médicas en diferentes especialidades a través del tráiler de la Dirección de Salud, donde también se concientizó a las vecinas sobre la prevención del cáncer de mama, teniendo en cuenta que octubre es el mes de sensibilización sobre esa enfermedad por iniciativa de la OMS. Además, se colocaron vacunas a niños y se completaron fichas médicas y se realizó una campaña informativa y de sensibilización por el Día Mundial de la Salud Mental.

En tanto, en el móvil de la Dirección de Población Animal se ofrecieron los servicios de consultas veterinarias, vacunación y desparasitación de mascotas.

También se organizó un Eco Canje para que los vecinos obtengan plantas, semillas o tierra abonada para la creación de huertas y jardines, a cambio de residuos reciclables.

Además, en la Plaza se instalaron puestos de las Direcciones de Inclusión, Género y Diversidad; de Niñez y Juventud; de Adulto Mayor; de Defensa Civil; del Centro para el tratamiento del Trastorno del Espectro Autista (CIM-TEA) y de la Dirección de Centros Vecinales, entre otras reparticiones que ofrecieron servicios y asesoramientos varios.

En el marco del operativo, tras un relevamiento previo sobre las necesidades de la zona distintas áreas operativas del municipio, como Espacios Verdes, Limpieza Urbana, Alumbrado, Arbolado y Obras Públicas realizaron trabajos para acercar soluciones a los vecinos.

Trabajo territorial

El subsecretario de Gestión Estratégica, Humberto Ponce de León, detalló que estos servicios y obras alcanzan a una población de aproximadamente 8700 personas que viven en Barrio Victoria, donde fueron relevadas 86 manzanas, con 1915 viviendas en las que habitan 1943 familias. Agregó que “previamente se hizo un trabajo territorial con un relevamiento de diagnóstico participativo para detectar diferentes necesidades del barrio, con lo cual se preparó toda una planificación para traer soluciones para cada una de esas problemáticas durante el operativo”.

El funcionario dijo que “se escucharon planteos de los vecinos y se brindaron soluciones a temas como bacheo, arbolado, veredas, agua estancada y basura”. Agregó que también se hizo un relevamiento sobre “las organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas y de salud que hay en el barrio y sus necesidades, en un trabajo exhaustivo que se realizó durante toda la semana previa”.

A su turno, la subsecretaria de Desarrollo Humano, Alejandra Trejo, destacó que “el objetivo de este programa es que todas las áreas del Municipio estén presentes en el territorio dando respuestas”.

La funcionaria dijo que “en esta oportunidad, teniendo en cuenta que es el Día Mundial de la Salud Mental, el equipo de Salud, con la participación de psicólogos, brindó charlas de abordaje sobre la importancia de la contención de los pacientes a través de la inclusión laboral, social y educativa, evitando el aislamiento, ya que esto puede derivar en una depresión”.

Además, destacó que “en el marco del Mes Rosa para la prevención del cáncer de mama se realizó un abordaje territorial con educación, promoción y prevención, donde se informó a las vecinas sobre la importancia del autoexamen para una detección y un tratamiento precoz”.

Qué dicen los vecinos

Luisa, una vecina del Barrio Victoria que se acercó a la Plaza Almirante Brown, contó que llevó a su hija para que reciba atención oftalmológica gratuita en el tráiler de la Dirección de Salud. “La verdad es que nos atendieron bien y rápido. Es muy bueno lo que hacen porque en el Hospital de Niños no hay turnos para el oculista, así que me fue de gran ayuda”, manifestó.