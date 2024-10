AMPLIAR A lo que van es a un Golpe de Estado, no con militares y cañones», refirió Gustavo Petro. Foto: Captura de pantalla

08/10/2024 - Judiciales

Petro insta al pueblo colombiano a movilizarse contra Golpe de Estado

El presidente llegará hasta donde el pueblo diga, no importa mi vida, alegó Gustavo Petro. “Quieren quitarle el derecho político al pueblo”, dijo el mandatario al agregar que “cinco politiqueros no van a hundir la democracia en Colombia”, después del pronunciamiento de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral.

Sigue.

Al referir que este pueblo se cansó, el jefe de Estado precisó que “acá no vamos a irrespetar la democracia. La democracia y la justicia será”. Invitó también a la movilización de las fuerzas populares en el país, así como a no levantar ni una sola arma contra el pueblo por parte de la policía colombiana.

“A lo que van es a un Golpe de Estado, no con militares y cañones; a la fuerza pública le he ordenado no levantar ni una sola arma contra el pueblo. Y va a haber movilización del pueblo, porque este pueblo se cansó de tener que llorar muertos y muertos sin que haya justicia”, recalcó.

De igual manera, al pedir en su alocución que se haga justicia con las personas de la vereda La Esperanza en Antioquia, en 1996 bajo la gobernanza paramilitar, el presidente manifestó que vamos a construir nuestra nación con dignidad.

La Constitución del 91 hablando por un lado y la realidad de la sangre hundiendo del dolor al pueblo por el otro lado, eso no puede suceder más en Colombia, dijo Petro en un análisis de la realidad histórica y actual colombiana.

Al pronunciarse que quieren quitarle el derecho político a la gente que votó por Petro, el presidente agregó que se creen con el derecho de burlarse del voto popular.

Aquí tiene que haber una nación que construya justicia, remarcó al subrayar que una democracia no es una herencia de apellidos.

“Yo sí quiero que haya justicia, verdad. Que la gente que ha sufrido la persecución, la muerte y el asesinato puedan tener un momento de justicia”, dijo mientras precisó que “ahora me quieren juzgar porque les mostré el banco, la fecha y el avión (en el caso Pegasus). Que un gobierno mueva dinero en aviones y que otra agencia tenga que meter el informe con el subrayado de lavado de activos; cómo un Gobierno persiguió jovencitos. Les asusta la juventud colombiana», reflexionó Petro.

Al referir que los mismos que están atentando en contra del Gobierno, no les gustaba Jorge Eliécer Gaitán y el pueblo libre, el presidente precisó que los bandidos se roban el dinero público. “Matar sin justicia no genera dignidad” dijo. TeleSur