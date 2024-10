AMPLIAR Es importante ser cauteloso y no creer todo lo que lees.

04/10/2024 - Trolls

Algunos teóricos de la conspiración en línea ni siquiera creen en las mentiras que difunden

Se han realizado muchas investigaciones sobre los tipos de personas que creen en teorías conspirativas y sus razones para hacerlo , pero hay un problema: mis colegas y yo hemos descubierto que hay una cantidad de personas que comparten teorías conspirativas en línea y que no creen en su propio contenido.

Son oportunistas. Estas personas comparten teorías conspirativas para promover conflictos, causar caos, reclutar y radicalizar seguidores potenciales, ganar dinero, acosar o incluso simplemente para llamar la atención.

Hay varios tipos de este tipo de difusores de conspiraciones que intentan influenciarte.

Conspiradores persuasivos: los extremistas

En nuestro capítulo de un nuevo libro sobre extremismo y conspiraciones, mis colegas y yo analizamos las pruebas de que ciertos grupos extremistas utilizan intencionadamente teorías conspirativas para atraer adeptos. Buscan una denominada " conspiración de entrada " que atraiga a alguien para que hable con ellos y, de ese modo, sea vulnerable a la radicalización . Prueban múltiples conspiraciones para ver cuál funciona.

Las investigaciones muestran que las personas con sentimientos positivos hacia los grupos extremistas tienen una probabilidad significativamente mayor de compartir contenido falso en línea a sabiendas. Por ejemplo, la empresa de monitoreo de desinformación Blackbird.AI rastreó más de 119 millones de publicaciones conspirativas sobre la COVID-19 de mayo de 2020, cuando los activistas protestaban contra las restricciones y los confinamientos por la pandemia en los Estados Unidos. De estos, más de 32 millones de tuits fueron identificados como de alto índice de manipulación. Los publicados por varios grupos extremistas eran particularmente propensos a tener marcadores de falta de sinceridad. Por ejemplo, un grupo, Boogaloo Bois, generó más de 610.000 tuits, de los cuales el 58% tenían la intención de incitar y radicalizar.

También se puede confiar en la palabra de los propios extremistas. Cuando el grupo de milicianos Boogaloo Bois se presentó en la insurrección del 6 de enero de 2021, por ejemplo, sus miembros declararon que en realidad no apoyaban la conspiración para robar las elecciones, sino que estaban allí para " meterse con el gobierno federal". Aron McKillips , un miembro de Boogaloo arrestado en 2022 como parte de una operación encubierta del FBI, es otro ejemplo de conspirador oportunista. En sus propias palabras: "No creo en nada. Solo estoy aquí por la violencia".

Conspiradores combativos - los desinformadores

A los gobiernos les encantan las teorías conspirativas. El ejemplo clásico de esto es el documento de 1903 conocido como los " Protocolos de los Sabios de Sión ", en el que Rusia construyó un mito perdurable sobre los planes judíos para dominar el mundo. Más recientemente, China utilizó inteligencia artificial para construir una teoría conspirativa falsa sobre el incendio forestal de Maui de agosto de 2023.

A menudo, la conducta de los conspiradores los delata. Años después, Rusia acabó confesando haber mentido sobre el sida en la década de 1980. Pero incluso antes de admitir su participación en la campaña, sus agentes habían falsificado documentos para apoyar la conspiración. Las falsificaciones no se crean por accidente. Ellos sabían que estaban mintiendo.

En cuanto a otras conspiraciones que pregona, Rusia es famosa por tomar partido en cualquier asunto polémico, difundiendo mentiras en Internet para fomentar el conflicto y la polarización . La gente que realmente cree en una conspiración tiende a aferrarse a un bando. Mientras tanto, los rusos despliegan conscientemente lo que un analista ha llamado una " manguera de falsedades ".

Del mismo modo, mientras los funcionarios chinos difundían teorías conspirativas sobre las raíces estadounidenses del coronavirus en 2020, la Comisión Nacional de Salud de China estaba haciendo circular informes internos que rastreaban el origen hasta un pangolín .

Los conspiradores del caos: los trolls

En general, las investigaciones han demostrado que las personas con lo que los académicos llaman una alta "necesidad de caos" son más propensas a compartir conspiraciones indiscriminadamente , independientemente de sus creencias. Se trata de los trolls cotidianos que comparten contenido falso por diversas razones, ninguna de las cuales es benévola . Las personalidades oscuras y los motivos oscuros son frecuentes.

Por ejemplo, tras el primer intento de asesinato contra Donald Trump , surgió en Internet una acusación falsa sobre la identidad del tirador y sus motivaciones. La persona que publicó primero esta afirmación sabía que estaba inventando un nombre y robando una foto. Al parecer, la intención era acosar al bloguero deportivo italiano cuya foto fue robada. Esta falsa conspiración fue vista más de 300.000 veces en la plataforma social X y fue retomada por muchos otros conspiradores ansiosos por llenar el vacío de información sobre el intento de asesinato.

Conspiradores comerciales - los especuladores

A menudo, cuando me topo con una teoría de la conspiración, pregunto: "¿Qué tiene que ganar quien la comparte? ¿Me está diciendo esto porque tiene una preocupación respaldada por evidencias o está tratando de venderme algo?".

Cuando los investigadores localizaron a las 12 personas principales responsables de la gran mayoría de las conspiraciones antivacunas en línea, la mayoría de ellos habían invertido financieramente en perpetuar esas narrativas engañosas.

Algunas personas que entran en esta categoría pueden creer verdaderamente en su conspiración, pero su primera prioridad es encontrar una manera de ganar dinero con ella. Por ejemplo, el conspirador Alex Jones se jactó de que sus seguidores " comprarían cualquier cosa ". Fox News y su presentador en antena Tucker Carlson publicaron mentiras sobre el fraude electoral en las elecciones de 2020 para mantener a los espectadores interesados, mientras que las comunicaciones tras bambalinas revelaron que no respaldaban lo que defendían.

Las ganancias no sólo significan dinero. Las personas también pueden beneficiarse de difundir teorías conspirativas si eso les permite ganar influencia o seguidores, o si protege su reputación. Incluso las empresas de redes sociales se muestran reacias a combatir las teorías conspirativas porque saben que atraen más clics.

Conspiradores comunes: los que llaman la atención

No hace falta ser un especulador para que te guste llamar la atención. Muchas personas normales comparten contenido cuya veracidad dudan o saben que es falso .

Estas publicaciones son comunes: amigos, familiares y conocidos comparten la última teoría de la conspiración con preguntas del tipo "¿podría ser verdad?" o frases del tipo "parece bastante cercano a la verdad". Los comentarios que acompañan a las publicaciones muestran que quienes las comparten, como mínimo, no están seguros de la veracidad del contenido, pero las comparten de todos modos. Muchos lo hacen sin siquiera leer más allá del titular. Otros, aproximadamente entre el 7% y el 20% de los usuarios de las redes sociales, comparten a pesar de saber que el contenido es falso. ¿Por qué?

Algunos afirman que comparten información para informar a la gente " por si acaso " es verdad, pero este tipo de motivo para "hacer sonar la alarma" en realidad no es tan común .

A menudo, la gente solo busca atención u otro beneficio personal . No quieren perderse una conversación sobre un tema candente. Quieren los "me gusta" y que se comparta . Quieren " revolver el avispero ". O simplemente les gusta el mensaje y quieren mostrarles a los demás que comparten un sistema de creencias común.

Para quienes comparten con frecuencia, simplemente se convierte en un hábito .

Los peligros de difundir mentiras

Con el tiempo, los oportunistas pueden acabar convenciéndose a sí mismos. Después de todo, tarde o temprano tendrán que aceptar por qué están participando en un comportamiento poco ético y engañoso, cuando no destructivo. Pueden tener una razón para mentir, o pueden convencerse de que no están mintiendo al afirmar que siempre creyeron que la conspiración era cierto.