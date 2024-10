03/10/2024 - ¿Vuelve?

Lanzan operativo clamor para que CFK presida el PJ

Wado de Pedro, Juliana di Tulio y Mayra Mendoza fueron los primeros -en un acto de cadena- que sugirieron que la expresidenta maneje los hilos del PJ. ¿Aceptará?

"Es la líder del peronismo". No hace falta aclarar de quién se está hablando, pero con ese textual Eduardo "Wado" de Pedro hizo pública su preferencia para que Cristina Kirchner presida el Partido Justicialista que, en teoría, se encamina a su elección para noviembre. Fue el primer tuit de una cadena de mensajes de varios dirigentes, lo cual hace díficil imaginar que aquello no haya sido consensuado con CFK. Y, en caso de que la expresidenta acepte, parece díficil que otro dirigente se le interponga: hasta recién el gobernador Ricardo Quintela se había candidateado para ocupar el cargo, pero siempre con la condición que no pelearía la interna con Cristina.

“Cristina es la líder del peronismo y ha dado acabadas muestras de su compromiso inquebrantable con los sueños y los anhelos de nuestro pueblo. Conoce cada rincón de la Patria e interpreta las necesidades como nadie. En este tiempo tan duro para los y las argentinas, ella puede encender una luz de esperanza con su mirada estratégica y su coraje para volver a organizarnos y comenzar la reconstrucción”, escribió Wado en su cuenta de X.

La postulación llega a dieciseis días que se venza el plazo para presentar las listas para candidatos del PJ Nacional, que se estima tendrá elecciones el próximo 17 de noviembre.

Hasta el momento el único que se había postulado para conducir el partido era el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Pero la publicación de De Pedro parece modificar los planes, a la vez que dispara un sinfín de interrogantes sobre lo que hará CFK en las próximas horas.

De momento, la senadora Juliana Di Tullio se sumó a la iniciativa de De Pedro, y compartió, también en su cuenta de X, un posteo que tituló: "Es tiempo de las mujeres", junto a una foto de la expresidenta.

"Es tiempo de ella conduciendo al partido justicialista. Es tiempo de la que demostró el mayor de los corajes. Es tiempo de devolverle al pueblo la esperanza, ponerle luz al camino, recuperar la confianza en nuestras ideas y nuestra fuerza revolucionaria", completó Di Tullio.

También, hizo lo propio la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza: "Para ordenar lo desordenado y enderezar lo torcido, es tiempo de mujeres peronistas", escribió.

Pasado los minutos también se sumaron dirigentes como Víctor Santa María, Mariel Fernández, Mariano Recalde y Daniel Catalano, por solo nombrar a algunos.

Operativo clamor

El "operativo clamor" por Cristina llega tras unos días de alta participación de Cristina Kirchner en la agenda política. Ayer, se la pudo ver saludando desde el balcón del Instituto Patria en medio de la marcha universitaria, para reclamar contra el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario.

Además, el día anterior, la expresidentra había desembarcado sorpresivamente en el conurbano bonaerense, específicamente en La Matanza, donde visitó la parroquia San José, a cargo del padre Nicolás Angelotti, más conocido como "Padre Tano”.

Una recorrida que algunos calificaron como "en modo electoral", y soprendió por el modo en que se dio: no hubo previo aviso por parte de CFK. Además, porque en los últimos años las apariciones públicas de la exmandataria han sido a través de actos oficiales, clases magistrales o reuniones en el Instituto Patria.

Ahora bien, la posible llegada de Cristina al cargo de presidenta del PJ llega también en medio de fuertes especulaciones de su inclusión en la oferta electoral del peronismo en las elecciones legislativas del año que viene.

Cabe recordar que el cargo se encuentra vacante desde que Alberto Fernández renunció luego de la polémica alrededor de la causa por supuestas comisiones de los seguros y de la denuncia por violencia de género de parte de su expareja, Fabiola Yañez.