AMPLIAR El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes - ABI

29/09/2024 - Ecocidio

Defensa Civil ve un uso político de los incendios y pide mayor financiamiento

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, cuestionó ayer domingo que se haga un uso político de los incendios forestales e instó a los parlamentarios a aprobar dos créditos por $us 325 millones que están bloqueados en la Asamblea Legislativa y que ayudarían a enfrentar el impacto de las quemas.

Sigue.

“Se habla ya con un tinte político y están queriendo utilizar el tema de los incendios forestales con fines políticos y eso es lo que nosotros no podemos permitir y no podemos dejar que esto se politice porque en lugar de ayudarnos no va a perjudicar”, advirtió Calvimontes en Bolivia Tv.

Señaló que, mientras sectores políticos cuestionan la lucha contra los incendios, en la Asamblea Legislativa están bloqueados dos créditos: uno del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de $us 250 millones destinado al Programa de Emergencia por Desastres Naturales y Salud Pública; y otro de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por $us 75 millones para el Programa de Apoyo para la Gestión ante Eventos Adversos del Clima.

"No creo que nos llegue ayuda internacional superior a estos recursos que están bloqueados en la Asamblea, entonces lo que quiero decirles de forma sincera a los asambleístas, a los compañeros con los que hemos compartido muchas luchas, que desbloqueen estos créditos, si nos hubieran dado estos créditos no hubiéramos llegado al nivel que hemos llegado, porque hubiéramos tenido mayores recursos para enfrentar este desastre no solo por temas naturales, sino porque también hay un componente político de por medio”, denunció.

La autoridad consideró también que con la declaratoria de desastre por incendios, como piden varios actores políticos, el panorama de la llegada de cooperación internacional no cambiará.

“No creo que con la declaratoria de desastre venga más ayuda internacional, porque los países nos han manifestado en muchos momentos de que la ayuda que viene tiene que ser compartida con todos los países que están sufriendo distintos eventos, de manera que no creo que esta posibilidad de declaratoria de desastre pueda aperturar más cooperación internacional, sin embargo esta situación no se descarta”, aclaró.

Además de Bolivia, los incendios forestales afectan en la actualidad a Chile, Brasil, Perú, Colombia y Estados Unidos, entre otros países.ABI