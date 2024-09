AMPLIAR Calles inundadas en varias ciudades

27/09/2024 - Crisis

Intensas lluvias en Rio Grande do Sul ya afectan a 52 municipios

Las lluvias que azotan Rio Grande do Sul desde principios de semana ya alcanzaron 52 municipios de Rio Grande do Sul y afectaron a más de 16.100 personas en esas localidades. La lista de estos municipios está disponible en el sitio web del gobierno estatal .

Sigue.

Según la Defensa Civil de Rio Grande do Sul, 367 personas se encuentran en albergues temporales y otras 349 personas se encuentran sin hogar. Hasta el momento no hay reportes de heridos, desaparecidos o fallecidos. Debido al regreso de las lluvias, desde el jueves (26), el gobierno estatal retomó la publicación de boletines diarios sobre los impactos de las lluvias en el portal SOS Rio Grande do Sul .

Las lluvias volvieron a causar perturbaciones en Rio Grande do Sul luego de que las tormentas de finales de abril y mayo causaran 182 muertos y daños diversos en 478 de los 497 municipios de Rio Grande do Sul, es decir, el 96,18% del total fueron afectados en el tiempo.

Pronóstico del tiempo

Se espera que las intensas lluvias en Rio Grande do Sul se prolonguen hasta el final de este viernes (27) y las regiones más afectadas son el oeste, este y centro del estado.

Este fin de semana la capital, Porto Alegre, estará muy nublada, pero no se esperan fuertes lluvias. Según el Instituto Nacional de Meteorología (Inmet), la intensidad de los vientos para ambos días será débil y la humedad relativa máxima debería alcanzar el 90%.

Para el sábado (28), los termómetros en la capital de Rio Grande do Sul deberán registrar una temperatura mínima de 15°C y máxima de 23°C. El domingo (29) la temperatura debería aumentar ligeramente, con una máxima de 26°C.

Cómo protegerte

En regiones con pronóstico de tormentas, la Defensa Civil de Rio Grande do Sul recomienda a los residentes cerrar herméticamente puertas y ventanas y evitar los vientos dentro de sus viviendas. También se recomienda retirar los aparatos electrónicos del enchufe y evitar el uso de duchas eléctricas y teléfonos móviles conectados a la red eléctrica.

Otra pauta es no estacionar vehículos cerca de torres de transmisión, árboles o señales de seguridad. Si estás en un lugar seguro, debes quedarte hasta que mejore el tiempo. Además de evitar desplazamientos a posibles zonas afectadas.

En regiones con antecedentes de inundaciones o inundaciones, se recomienda a los ciudadanos separar objetos y documentos personales si necesitan salir de sus hogares; colocar muebles y otros objetos en lugares elevados; prestar atención al nivel del agua, especialmente por la noche, y mantener contacto con los vecinos en caso de que la situación empeore

También se recomienda en estas situaciones apagar el sistema de electricidad y gas; proteger a las personas mayores, niños y animales domésticos con medidas de seguridad; evitar cruzar zonas inundadas que puedan contener huecos, desagües abiertos y obstáculos; Solicitar orientación a la defensa civil municipal.

Alertas

Desde el jueves pasado, la Defensa Civil estatal envía alertas a través de mensajes SMS a celulares, redes sociales y el sitio web oficial horas antes de eventos meteorológicos.

Para recibir alertas de Defensa Civil vía SMS en su celular, la persona simplemente necesita registrar el Código de Dirección Postal (CEP) de su residencia enviando un mensaje gratuito al número 40199.

En este caso, se reciben todas las alertas emitidas para la región en la que se encuentra el código postal registrado. Las alertas son parte del trabajo de prevención y, según Defensa Civil, las comunidades están mejor preparadas, por ejemplo, ante tormentas y posibilidad de inundaciones y deslizamientos de tierra.

Fuente: Agencia Brasil