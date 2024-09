27/09/2024 - Primera Nacional

El Santo quiere continuar con su marcha firme hacia Primera

San Martín recibirá a Tristán Suárez el domingo a las 18 en el estadio La Ciudadela con el arbitraje de Edgardo Zamora. El Ciruja está cerca de disputar la final por el ascenso directo y es el candidato.

San Martín de Tucumán, dirigido por Diego Flores, es el líder de la Zona A con 70 puntos, siete más que su homónimo de San Juan, quien se encuentra como escolta. El “Santo” viene de superar por la mínima a All Boys.

En esta nueva fecha, recibirá a Tristán Suárez el domingo a las 18.00 horas en el estadio La Ciudadela con el arbitraje de Edgardo Zamora.

Equipo sensación

La Primera Nacional entra en la recta final de su etapa regular, que terminará dentro de cinco fechas, y hasta el momento San Martín de Tucumán ha sido el equipo más destacado del certamen. Líder en la zona A con siete unidades más que su perseguidor homónimo de San Juan, el Ciruja está cerca de disputar la final por el ascenso directo y es el candidato. Repasá las claves del equipo que mezcla experiencia, un técnico con pasado en primera y algunas figuras de la categoría.

Para quienes no siguenla Primera Nacional, el andar del Santo se puede entender simplemente por sus estadísticas de temer: lleva once partidos sin perder, de los cuales se impuso en diez y empató uno. El click lo hizo el 7 de julio en la fecha 22 cuando cayó por 3-1 ante Ferro. Además, el Ciruja se convirtió en un equipo sólido, en el sentido literal: anotó apenas 35 goles en 33 fechas -lo que dice que no le sobra nada en ofensiva- pero le metieron solo 14.

Incluso, en la temporada ganó ocho partidos por 1-0, dato que también indica que es muy difícil entrarle. En 23 compromisos mantuvo la valla invicta y además de la férrea defensa, el gran responsable también es su arquero Darío Sand, el hermano del Pepe, histórico goleador de Lanús, que a los 36 años encontró su mejor versión en el Santo.

"Es el equipo del traductor"

Desde la primera fecha está a cargo del equipo Diego Flores, el técnico conocido como el Traductor por su labor de intérprete de Marcelo Bielsa en la experiencia del Loco en el Leeds United de Inglaterra. Nacido en Córdoba hace 43 años, Flores se hizo un nombre en el fútbol argentino dirigiendo a Godoy Cruz. Tuvo dos etapas, entre 2021 y 2022 y luego regresó en 2023, en la que no le fue bien.

Sin embargo, en su primera experiencia en el Tomba se destacó por la propuesta ofensiva de los suyos a los que condujo hasta semifinales de la Copa Argentina. "Bornbombon boronbombon, es el equipo del Traductor", llegaron a cantarle sus propios futbolistas.

Diego Flores

Sin lugar a dudas la otra pata clave para sostener este presente son los propios futbolistas. El equipo mezcla experiencia y juventud. Hay varios nombres con recorrido en Primera División. Su goleador, con ocho tantos, es el uruguayo Junior Arias, quie supo destacarse en Patronato y Talleres hace unas temporadas.

Junior Arias

Encargado de la creación y con la diez en la espalda está Juan Cuevas, de 36 años, un volante creativo surgido en Gimnasia y Esgrima La Plata que hizo toda su carrera en México y regresó al país este año tras un paso por Everton de Chile. Entre los titulares, también se encuentran Lucas Diarte y Gonzalo Bettini, de recorrido en Primera, y en el banco hay otro tanto con Gonzalo Klusener, recordado atacante de Talleres que a los 40 años sigue en actividad, o el tucumano nacionalizado chileno Pablo Hernández, de 37 años, que fue campeón de América con la Roja en 2016.