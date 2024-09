AMPLIAR En línea con Nación

27/09/2024 - Jaldo sobre la pobreza

"Había que tomar medidas para que la Argentina no entre en una hiperinflación"

El Gobernador defendió el modelo económico de Milei y explicó que hubo un "sinceramiento" en las medidas macroeconómicas para evitar una hiperinflación.

Es curiosa la situación. Las encuestas vienen siendo muy negativas para Milei, a pesar de eso, el gobernador no solo q está alineado políticamente, sino q además está de acuerdo con la política económica del Presidente.

Por otro lado, no tuvo mejor idea para comenzar la semana que prohibir las fiestas electrónicas, porque se consume droga, según su mirada. Es curioso porque lo mismo pasa en cualquier tipo de festival, reunión social, recitales y hasta en oficinas. En esta línea el jefe de Policía, dijo que van a perseguir a quienes consumen. Volvimos al medioevo.

El perfil conservador de Jaldo se hace cada vez más importante. El viernes pasado, dijo que no recibió a Quintela, su par de La Rioja, porque no vino en calidad de gobernador, sino como candidato a presidente del PJ y hasta ahora, él ve que no hay nadie que pueda unificar al peronismo.