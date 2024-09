AMPLIAR Los datos son del Boletín InfoGripe

19/09/2024

Fiocruz mantiene alerta por alto número de casos graves de covid-19

El nuevo Boletín InfoGripe de esta semana destaca que los casos de Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS) por covid-19 están creciendo y expandiéndose en el país. La actualización muestra un aumento de los casos de SARS asociados a la covid-19 en el Distrito Federal, Goiás, Río de Janeiro, Mato Grosso do Sul y São Paulo.

Los estados de Minas Gerais y Paraná también muestran un ligero aumento de casos de SARS en personas mayores, probablemente asociado al Covid-19. Los datos fueron divulgados por la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) ayer jueves.

El continuo aumento de casos de SARS en niños y adolescentes de hasta 14 años en muchos estados de la región Centro-Sur y en algunos estados del Norte-Noreste está asociado con el rinovirus. Sin embargo, ya se pueden observar signos de una desaceleración en el crecimiento del SARS debido a la enfermedad en algunos de estos estados e incluso una caída de las hospitalizaciones por rinovirus en otras regiones del país.

Entre los niños y adolescentes de 2 a 14 años, el virus respiratorio sincicial (VRS) y el rinovirus continúan siendo las principales causas de hospitalizaciones y muertes. La mortalidad por SARS sigue siendo mayor entre las personas mayores, predominando la Covid-19, seguida de la influenza A.

En el agregado nacional, hay señales de aumento del SARS en la tendencia de largo plazo (últimas seis semanas) y de corto plazo (últimas tres semanas). Este aumento se debe a un aumento del SARS causado por rinovirus y covid-19 en muchos estados.

El análisis señala que 14 unidades federativas muestran signos de crecimiento del SARS en la tendencia de largo plazo: Amapá, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Río de Janeiro, Río Grande del Sur, São Paulo y Tocantins.

La investigadora del Programa de Computación Científica de Fiocruz y del Boletín InfoGripe, Tatiana Portella, destaca que el crecimiento de los casos graves causados ​​por rinovirus ya comienza a dar señales de desaceleración en algunos estados o incluso de disminución en algunas regiones. En relación con los virus de la influenza A, informa Tatiana, los casos graves del virus continúan disminuyendo en la mayor parte del país.

Sin embargo, según el investigador, el estudio observó un aumento de los casos graves de influenza A en Rio Grande do Sul "Por esta razón, es importante que todas las personas en el grupo de riesgo en Rio Grande do Sul que aún no hayan tomado el medicamento. Vacuna contra la influenza A Virus de la influenza A, busque un centro de salud para vacunarse contra el virus Además, ante el escenario de aumento de casos graves de covid-19 en muchos estados del país, es muy importante que todas las personas en. El grupo de riesgo también está vacunado.

Fuente: Agencia Brasil