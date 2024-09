AMPLIAR Brasilia cubierta por el humo de los incendios. - Bruno.Fernandes

19/09/2024 - Ecocidio

La contaminación del aire en Brasilia aumentó 350 veces durante el incendio

“Estaba muy asustado. Querer respirar y no poder es muy malo. Esto terminó doliendo porque tuve que faltar al trabajo”, dijo Edelweiss Ilgenfritz, de 52 años, de Brasil. Asmático, el autónomo se despertó la madrugada del martes pasado con el apartamento lleno de humo.

La concentración de partículas finas en el aire de la capital del país aumentó alrededor de 350 veces durante el gran incendio que consumió 1.400 hectáreas del Parque Nacional de Brasilia esta semana.

Antes del incendio, el domingo por la mañana (15), el aire de la capital registraba una concentración de 4 microgramos por metro cúbico (μg/m3) de moléculas de partículas (PM) de tamaño 2,5, considerada una molécula más fina. En la madrugada del martes (17), el aire de Brasilia registró 1.300 µg/m3 de PM 2,5. Recién este jueves (19) la contaminación volvió a caer de manera sostenida.

“Es realmente muy alto. Fue el nivel que alcanzó Manaos el año pasado durante un pico de incendios allí. Esto es un indicio de que la contaminación era muy crítica y necesitaba ser mejor controlada, pero sobre todo debe haber orientación para la población”, comentó JP Amaral, gerente de naturaleza del Instituto Alana y miembro del Consejo Nacional del Medio Ambiente (Conama).

Como el gobierno no cuenta con datos de monitoreo en tiempo real de la calidad del aire en la zona central de la capital del país, la información fue tomada de la plataforma PurpleAir , que tiene equipos instalados en el extremo de Asa Norte, cercano al incendio que Dejó la ciudad sumergida en humo.

Para que te hagas una idea, Conama proporciona un estándar máximo de calidad del aire de 60 µg/m3 para partículas finas con un diámetro inferior a 2,5 micrómetros en un promedio de 24 horas. Las PM de tamaño 2,5 son más pequeñas y entran más fácilmente al sistema respiratorio y al torrente sanguíneo, provocando problemas de salud, especialmente en niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas.

Incluso el estándar de 60 µg/m3 se considera alto en comparación con otros países. Por ello, la Conama aprobó en julio de 2024 una resolución que prevé la reducción de esta norma a 50 µg/m3, en 2025, hasta alcanzar 25 µg/m3, en promedio de 24 horas, en 2044. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda como límite de concentración de partículas en el aire una media diaria de 15 µg/m3 para partículas 2,5.

Monitoreo del aire

La estación de monitoreo de la calidad del aire del Instituto Ambiental de Brasilia (Ibram), ubicada en el centro de la capital, en la estación de autobuses de Plano Piloto, tiene más de 20 años y emite resultados sólo cada seis días. Según Ibram, entidad vinculada al gobierno del Distrito Federal (GDF), los datos recopilados los días 17 y 18 de septiembre no deberían publicarse hasta el próximo lunes (23).

Entre las agencias medioambientales existe el temor de utilizar datos de equipos privados, como PurpleAir, al no considerarse una estación “robusta”.

El presidente del Ibram, Rôney Nemer, afirma que no es posible saber si las mediciones son fiables y que sería necesario analizar los equipos.

Por otro lado, la directora del Instituto Ar, doctora Evangelina Araújo, evalúa que los equipos privados son confiables y acercan los datos a la realidad.

“Las agencias ambientales lo critican porque el equipo es de bajo costo, pero confiable. Puede que en ocasiones no sea exactamente igual a un equipo robusto de una agencia ambiental pública, pero es muy confiable. Es muy cercano a la realidad y, como no hay datos de seguimiento, con eso trabajamos”, afirmó.

Las metrópolis de Brasilia (DF), Goiânia (GO) y Manaus (AM) se encuentran entre las localidades con mayor rezago en el monitoreo de la calidad del aire en el país, según una investigación del Instituto de Energía y Medio Ambiente (IEMA).

“Catorce estados de la federación no controlan la calidad del aire. Sin seguimiento, no sabemos la concentración de contaminantes que respira la gente. Y si no hay seguimiento, la agencia ambiental no comunica a la población cuál es la situación y tampoco identifica episodios críticos”, agregó la especialista Evangelina.

Según Ibram, el gobierno del Distrito Federal autorizó la compra de equipos para monitorear la calidad del aire en Brasilia, pero aún no hay fecha para la compra de estas nuevas estaciones.

Sin plan

El Instituto Alana realizó un estudio que muestra que de las 27 unidades de la federación, 26 no tienen ningún plan para hacer frente a episodios críticos en relación con la calidad del aire.

“Cuando hay un episodio crítico, tenemos que alertar a la población, notificar la noticia, quizás cerrar las escuelas. Pero la cuestión es que no tenemos un plan de acción sobre qué hacer y cómo orientar a la población. Sólo São Paulo tiene un plan de acción y ese plan de acción data de 1978. Entonces es muy antiguo”, destacó JP Amaral, del Instituto Alana.

Para Evangelina Araújo, del Instituto Ar, se necesita un plan de acción para actuar en episodios críticos de contaminación del aire. “Además de alertar a la población, la agencia ambiental debe adoptar medidas para reducir otras fuentes de emisiones. Las partículas no vienen sólo de la quema, vienen del tráfico, de la quema de combustibles fósiles, vienen de la industria”, advirtió.

Salud

La iniciativa Médicos por el Aire Limpio elaboró ​​una nota técnica con orientaciones sobre cómo protegerse de los efectos del humo. El consejo es permanecer en el interior, manteniendo puertas y ventanas cerradas. Si es posible, utilice un purificador de aire o ventiladores y cuelgue toallas mojadas en el interior para humidificar el ambiente.

También es necesario evitar en cualquier momento el ejercicio físico moderado o intenso al aire libre. Para proteger contra partículas finas se pueden utilizar mascarillas tipo N95 o PFF2. Las mascarillas quirúrgicas o los paños no protegen contra las partículas finas, sólo las más grandes, como el hollín .

Fuente: Agencia Brasil