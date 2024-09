19/09/2024 - En General

Continúan incentivando la vacunación contra dengue en los jóvenes

El ministro de Salud Pública resaltó los alcances de la campaña por medio de la cual ya se inmunizó a más de 6.000 jóvenes entre esa franja etaria.

El ministerio de Salud Públicacontinúa incentivando la vacunación contra dengue en los jóvenes de entre 15 y 19 años. En esa linea, el ministro Luis Medina Ruiz, resaltó los alcances de la campaña por medio de la cual ya se inmunizó a más de 6.000 jóvenes entre esa franja etaria.

En este sentido el titular de la cartera sanitaria resaltó la voluntad política del gobernador de la Provincia, CPN Osvaldo Jaldo, que permitió la adquisición de la cantidad de vacunas suficiente para continuar avanzando sobre diferentes grupos: “Comenzamos con el personal esencial de Salud, Seguridad y Educación, primero los públicos, luego los privados, los municipales, y ahora comenzamos de acuerdo a lo que recomienda la Comisión Nacional de Inmunizaciones y el Ministerio de Salud de la Nación con el grupo de jóvenes entre 15 y 19 años, que es la población más vulnerable”.

Esta enfermedad, a diferencia de cualquier otra enfermedad infecciosa, afecta más a jóvenes entre 15 y 39 años, motivo por el cual se priorizó en una primera etapa a personas entre 15 y 19: “Probablemente continuaremos una semana más, y luego cuando veamos que comience a descender la cantidad de chicos que se vayan vacunando, vamos a avanzar seguramente a la población entre 20 y 25, o entre 20 y 30. Esta es la forma de inmunizar, a nivel nacional se va a comenzar a inmunizar el mes que viene, pero en Tucumán estamos muy avanzados y eso es importante de destacar”.

Siguiendo esta línea el funcionario resaltó que ya se superaron los 6.000 jóvenes vacunados contra dengue: “Se trata de una vacuna de aplicación voluntaria y uno a veces piensa que los jóvenes no le dan relevancia o que no se quieren vacunar porque son reacios, pero no es el caso, hemos visto en Tucumán que hay mucha adherencia en todos los horarios y queremos que sepan que se pueden seguir acercando de 9 a 14 horas, en todos los hospitales del interior y de la capital, también en el 107, AutoVac y Vacunatorio de la Familia”.

Este sábado, agregó Medina Ruiz, se contará nuevamente con equipos de Salud vacunando en instalaciones de la Dirección de Emergencias 107, de 9 a 14 horas, para aquellos jóvenes o adultos que no puedan concurrir durante la semana por razones laborales.

En materia de recomendaciones a tener en cuenta luego de recibir la inoculación el ministro advirtió que el primer día después de vacunados se aconseja reducir la actividad física y la exposición a las altas temperaturas: “Tenemos que tener en cuenta que también, ante las temperaturas elevadas que comenzamos a transitar en la provincia, es muy importante evitar el golpe de calor e hidratarse adecuadamente, sobre todo con agua y evitando bebidas azucaradas”.

Respecto a dengue Medina Ruiz hizo hincapié en que la provincia lleva transcurridos 82 días sin casos, lo cual es una muy buena noticia ya que, en el país hay presencia y en las provincias de Formosa y Chaco no dejó de circular ninguna semana: “Es muy importante, con la presencia del calor actual y que vamos a tener más adelante, evitar tener cualquier recipiente que se pueda transformar en un criadero de mosquitos”.

Sobre Covid el ministro comentó que por lo general se vienen registrando alrededor de 4 a 5 casos diarios, con algunos registros excepcionales de entre 10 a 15: “Ayer tuvimos 9 casos, tenemos que tener en cuenta que en Tucumán seguimos hisopando, lo cual forma parte de una decisión que nos permite saber cuál es la realidad antes de que se pudiera producir descontrol epidemiológico. Contamos con dos centros de monitoreo donde el paciente concurre con un cuadro respiratorio y es hisopado, de forma tal que podamos tener la certeza de qué virus están circulando. Tuvimos el 6.7 por ciento de positividad el día de ayer, con pacientes asintomáticos”.

“Tenemos un gran porcentaje de la población inmunizada y continuamos recomendando la vacuna contra el Covid en todas aquellas personas que tienen más de 50 años y han pasado más de seis meses desde la última dosis y en aquellas que tienen menos de 50 años, pero que revisten alguna enfermedad de base. Todos tendríamos que tener, independientemente de la edad, por lo menos una dosis una vez por año”, manifestó.