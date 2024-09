AMPLIAR Evo deja la marcha

18/09/2024 - Demandas

Evo Morales se aparta de la marcha "para que se escuche al pueblo"

El expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, anunció ayer que dejará la marcha denominada “para salvar Bolivia". Dejó en manos de los marchistas el destino de la movilización.

Sigue.

“La marcha no es del Evo, es el del pueblo, pero satanizan, penalizan y criminalizan a Evo y he decidido después de esta jornada retirarme de la marcha, esta tarde tengo una reunión de evaluación con el Estado Mayor del Pueblo para que ellos decidan”, dijo Morales.

“Yo marcho porque el pacto de unidad me lo ha pedido, soy muy disciplinado sindicalmente, esa es mi formación; no sólo hay que saber convocar, hay que organizar, movilizar y dirigir y para eso uno necesita disciplina”, añadió.

La marcha partió ayer de Caracollo. Al llegar a la localidad de Vila Vila, se produjo un enfrentamiento con los “arcistas” del MAS, en el que 26 personas resultaron heridas. La marcha anoche llegó a Panduro, desde donde ayer temprano se reanudó la caminata.

Para el Gobierno, la marcha de Morales tiene una “intención golpista”, mientras que la oposición criticó duramente la medida.

Andrónico Rodriguez desmiente plan golpista

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, rechazó ayer miércoles que vaya a formar parte del plan “maquiavélico” para acortar el mandato de los mandatarios Luis Arce y David Choquehuanca.

“El Gobierno denuncia un plan maquiavélico y habla de golpe de Estado, ruptura del orden constitucional y acortamiento de mandato. Yo quiero expresar, con mucha vehemencia, que no soy parte de ningún plan y no me voy a prestar a este hecho”, aseguró.

En ese sentido, demandó al Gobierno que presente las pruebas respectivas y demuestre “todos los detalles” de la existencia de ese presunto plan. Según las autoridades gubernamentales, cuando arribe la marcha a La Paz, se pretende gestar un golpe de Estado.

“Yo no estoy, de ninguna manera, desde este espacio, promoviendo este tipo de planes, de generar condiciones para movilizaciones, obstaculización, promover, incitar a movilizaciones para que desemboque en una renuncia tanto del presidente y vicepresidente”, insistió. Recordó que, en 2019, durante la crisis política y social que atravesaba el país, denunció la ruptura del orden constitucional y defendió que Evo Morales concluyera su mandato. ABI Opinión y Los tiempos