17/09/2024 - Crisis

Godoy y Yasky confirmaron que van hacia la unidad de las dos CTA

El próximo martes harán un plenario conjunto en la sede de la CTA Autónoma.

Los secretarios generales de la CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy, y de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, confirmaron hoy que está en marcha el proceso de reunificación de esa central sindical para enfrentar al gobierno de Javier Milei y el próximo martes realizarán un plenario conjunto con ese propósito.

Desde hace tiempo, y especialmente tras la asunción de Javier Milei, las dos CTA vienen estrechando su vínculo con marchas y actos conjuntos, transcurridos ya 14 años de la ruptura de la central tras unas escandalosas elecciones que enfrentaron a Yasky y Pablo Micheli, quienes luego condujeron cada una de las facciones.

Godoy sostuvo este martes: "Es evidente el fraccionamiento que existe en la sociedad argentina, y es una estrategia del poder efectivizarlo también en la clase trabajadora. Este progresivo descarte del sistema de millones de trabajadores y trabajadoras desde los ´90 hasta aquí, nosotros lo vimos a principio de la década del ´90. En ese entonces definimos construir un nuevo modelo sindical que contenga a los millones de trabajadores que el modelo neoliberal descarta y nosotros no podemos negar como parte de la clase".

"Ese fue el sentido profundo del nacimiento de la CTA como central de nuevo tipo. El proceso de agudización de esto con el triunfo de Macri en 2015, el de Milei el año pasado, junto al fracaso de experiencias de gobierno que no dieron respuestas de fondo, obliga a profundizar ese camino", agregó.

Por su parte, Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, explicó: "Estamos ante la necesidad de consolidad un núcleo que dentro del sindicalismo plantee con absoluta claridad de que con este gobierno no cabe otra posibilidad que confrontar, en todos los planos que podamos. Un gobierno que no deja otra vía que no sea la de la confrontación. Estamos viendo la crueldad sistemática con la que la política económica elige como blanco a los sectores populares. Jubilados, maestros, universitarios, trabajadores".

Sobre el proceso de reunificación de la CTA, Godoy, señaló que "Milei quiere diluir la nación argentina, y nosotros debemos aportar capacidad de resistencia y de propuesta", lo cual "obliga a nuestras centrales a entrar en un proceso de coordinación para la unidad de planes de acción y propuestas que permitan una salida más pronta que tarde a este escenario de gobierno neofascista que tenemos".

Al respecto, Yasky agregó que “la idea es empezar a sesionar juntos, el martes que viene vamos a tener la primera reunión de las dos mesas de conducción nacional, donde saldrán definiciones y acciones que vamos a dar a conocer”.

"La idea es profundizar el proceso de unidad, que sabemos que es desparejo y que hay provincias en donde va a costar más. Sin embargo, la voluntad a nivel conducción nacional es llegar a un proceso de unidad que quizá nos permita alcanzar la reunificación", detalló.