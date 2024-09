AMPLIAR Expertos defienden la rendición de cuentas para fortalecer la democracia

15/09/2024 - Deuda

Día de la Democracia: la reparación de las víctimas de la dictadura sigue siendo un desafío

La participación popular en las decisiones y reglas colectivas ha sido defendida por la Organización de Naciones Unidas (ONU) desde su creación en octubre de 1945, tras la victoria del bloque aliado en la Segunda Guerra Mundial. Fueron necesarios 62 años para que la ONU reconociera el 15 de septiembre como Día Internacional de la Democracia, en 2007, en referencia a la Declaración Universal de la Democracia, firmada diez años antes en una conferencia interparlamentaria en la ciudad de El Cairo, Egipto.

Sigue.

En 1997, cuando Brasil firmó la Declaración Universal de la Democracia , la Constitución del país se encontraba en proceso reglamentario, nueve años después de su promulgación. La Dictadura Militar, terminada en 1985, era todavía un proceso reciente y un recuerdo cercano. Faltaban 60 años para el fin del estado de excepción durante la era Vargas, en 1937, e incluso la proclamación de la República tenía poco más de un siglo.

En la 17ª edición del Día Internacional de la Democracia, celebrado este domingo (15), expertos consultados por Agência Brasil llamaron la atención sobre la necesidad de mantener continuamente una defensa activa de la democracia frente a los riesgos vividos en los últimos años. El país atraviesa ahora un duro proceso de radicalización política y polarización que alcanzó su punto máximo en las elecciones de 2017 y estuvo a punto de amenazar la continuidad del respeto a las urnas, en el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023.

“La democracia brasileña viene sufriendo ataques sistemáticos y violaciones de su constitución por parte de sectores que no están comprometidos con el Estado democrático de derecho. Esto se hizo aún más evidente en el último gobierno [de Jair Bolsonaro] y, sobre todo, con los atentados del 8 de enero de 2023. Si no fuera, precisamente, por el compromiso y la solidez de algunas de nuestras instituciones, no Hablaremos hoy de la fragilidad de la democracia brasileña, o incluso de cómo mejorarla”, destaca el director ejecutivo del Instituto Vladimir Herzog , Rogério Sottili.

Según él, la democracia brasileña aún carece de mecanismos sólidos para la promoción de los derechos y la justicia, que impidan la impunidad de quienes atacaron el régimen democrático en el pasado.

“Cuando un país no articula su pasado de violencia, actuando contra quienes libre y abiertamente atacan y atacan el Estado democrático de derecho, como no lo hizo Brasil en el pasado, lo que tenemos es una cultura de impunidad, que favorece ataques como los que hemos visto”, destaca.

“Necesitamos comprender que el pasado está siempre a nuestras puertas y hasta que no actuemos con eficacia, volveremos a vivir episodios de ataques contra nuestra democracia hoy y mañana”, añade.

Justicia

La Fiscal Regional de la República y presidenta de la Comisión Especial sobre Muertes y Desapariciones Políticas , Eugenia Gonzaga, destaca que Brasil no ejerció su Justicia Transicional, después del período de la dictadura militar (1964-1985), y que ahora es pagando por el error.

“En todo el mundo, donde se estudian situaciones en las que hubo violación de la legalidad, en las que hubo una transición de dictaduras a regímenes democráticos, parece que era necesario promover la reparación de las víctimas, la rendición de cuentas de los perpetradores, de los agentes de seguridad que contribuyeron para esta situación”, afirma.

Según ella, la falta de rendición de cuentas allana el camino para la repetición de nuevas acciones contra la democracia. “El 8 de enero de 2023 tiene todo que ver con este proceso de no revelar la verdad, de omisión, de negación de lo ocurrido como golpe de Estado. Tiene que ver con la impunidad de estos autores, con la difusión de la falsa historia de que [el golpe de 1964] salvó al país del comunismo”.

“Lamentablemente, defender la democracia es un proceso muy delicado y muy difícil, por lo que debemos disponer de instrumentos para combatir estas arbitrariedades y estos intentos de esconder bajo la alfombra los ataques contra la democracia”, añade.

La Comisión Especial sobre Muertes y Desapariciones Políticas fue reinstalada en julio de este año por el presidente Lula, luego de haber sido cerrada en 2022, durante el gobierno de Bolsonaro.

Sesenta años después del golpe, estudios señalan la existencia de 144 personas desaparecidas durante la dictadura militar. También hay casos de personas cuya muerte ha sido confirmada por el Estado, pero cuyo cuerpo ha desaparecido. Entre ellos, el estudiante de geología de la Universidad de Brasilia, Honestino Guimarães, posiblemente asesinado en 1973 por agentes de la dictadura.

Desinformación

Según Nilmário Miranda, periodista y exdiputado federal, preso político en los años 1970 y asesor especial para la Defensa de la Democracia, la Memoria y la Verdad del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía (MDHC), la construcción de memorias basadas en la verdad es una de los principales pilares de la democracia. Sin embargo, este proceso fue cuestionado debido a noticias falsas.

“No hay democracia basada en noticias falsas, apropiación y cambio de la historia. La democracia sólo se relaciona con la memoria verdadera y la construcción de memorias, por eso su mantenimiento y acciones como la Comisión de la Verdad van más allá de los gobiernos y tienen relación con las políticas de Estado”, argumenta.

“Es importante mantener viva la memoria y sigue siendo válido y necesario recordar el lema de la Comisión: para que no olvide, para que no vuelva a suceder. Esto tiene que ser parte de la vida del país, tiene que ser parte de la educación, para evitar algo como el golpe que casi ocurrió el 8 de enero”, añade.

Recuerda que durante la dictadura militar fueron acusados ​​750 parlamentarios, más de 30 mil personas denunciaron algún tipo de tortura y hubo 434 muertes y desapariciones. “Esto lo tiene que saber todo el mundo. Si no, vuelve, repite. La historia demuestra que vuelve. La verdadera democracia necesita esto”.

Avance

Adriano Diogo, geólogo y político, preso político durante la Dictadura Militar y miembro de la Comisión de la Verdad del Estado de São Paulo, considera que la democracia enfrenta un gran desafío en la era de la comunicación digital. Señala, sin embargo, que el sistema democrático sigue siendo el más avanzado que existe.

“Estamos en un momento difícil, en el que el peso de la comunicación digital dificulta el proceso, pero no podemos dejar de luchar, gritar, competir y ganar elecciones, que es la única manera de garantizar la continuidad de la Democracia”.

“Puede tener todos sus problemas, pero es el más avanzado y revolucionario que tenemos en este momento, y el que garantiza la participación del pueblo, que es el centro de la decisión. Es a partir de la voluntad popular que se construyen las generaciones”, añade.

Fuente: Agencia Brasil