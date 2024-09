AMPLIAR Incendios forestales realizados por dueños de campos

13/09/2024 - Bolivia

Detectan que gran parte de los incendios son producidos por empresarios agrícolas

El 46% de las quemas están en propiedad empresarial y mediana, y se tiene identificados a 42 propietarios vinculados con estas actividades, revelaron, por separado, el ministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, y el director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Roberto Flores.

Sigue.

“Haciendo la medición de las cicatrices de quema, que es un parámetro que mide la superficie afectada, podemos establecer que, según la clasificación de propiedad, el mayor porcentaje de afectación se encuentra en propiedad empresarial y mediana”, afirmó Lisperguer en respuesta a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).

Se trata de un total de 46% de quemas en este tipo de propiedades, en tanto la afectación en tierras fiscales llegó al 34%, en Territorio Comunitarios de Origen (TCO) al 12%, en tierras comunitarias al 4%, en pequeña propiedad al 2% y en ríos y caminos al 1%.

Con los datos, Lisperguer desvirtuó el comunicado de la CAO que, sobre la base del reporte de “focos de calor” y no de superficie de afectación o “cicatrices de quema”, aseguró el jueves que el “78 por ciento de los incendios forestales en Santa Cruz están en tierras fiscales”.

“Sobre el análisis que hace la CAO a partir de los focos de calor, no comprendemos cuál es la intención, porque no demuestra o no muestra de que en tierras fiscales existen mayor cantidad de afectación”, replicó el ministro.

Para medir el impacto de un incendio en superficie, no se debe considerar los focos de calor porque solo es un “parámetro de temperatura”. En cambio, la superficie afectada se calcula a partir de la “cicatriz de quema”.

Por su lado, el director de la ABT recordó que hasta la fecha fueron activados 82 procesos penales por incendios, “de los cuales tenemos identificados a más de 42 personas que son propietarios de predios privados”.

Se hará “conocer (la nómina de) quienes han quemado y han provocado incendios que han devastado nuestros bosques”, con más de 3 millones de hectáreas calcinadas, anunció.

“De todas estas personas que hemos iniciado un proceso, hay cuatro que se sometieron a un procedimiento abreviado, por lo cual, en cualquier momento van a solicitar su libertad”, advirtió.

En otro caso iniciado en el municipio de San Ignacio de Velasco, un juez dio libertad irrestricta a una persona pese a que fue encontrado en una flagrancia con combustible, y en Guarayos, el Ministerio Público no presentó la imputación contra otro pirómano.

Flores solicitó al Ministerio Público y a los jueces “actuar de acuerdo con ley”, porque, a pesar de que se realizan todas las acciones y se presentan las pruebas, los responsables son liberados y eso “enoja a la población y a nosotros”.

Además, convocó a lo CAO, alcaldes, asambleístas y a los controles sociales a adherirse a los procesos para que se haga justicia. ABI