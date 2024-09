AMPLIAR Petro denuncia conspiración oligárquica

12/09/2024 - Economía

Gustavo Petro denuncia golpe de Estado "inminente" en Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, alertó sobre un presunto plan para derrocarlo de su cargo. Durante un evento en Armenia, Quindío, donde se reunió con representantes de medios alternativos, el mandatario expuso detalles de lo que considera una amenaza inminente contra su gobierno.

«Un golpe de Estado no son los generales de la Policía y del Ejército, buscando cómo tomarse el Palacio y sacar al presidente, no señores, no son tan brutos los oligarcas de país. Es un golpe de Estado a la colombiana», declaró Petro ante la audiencia.

El presidente señaló que hay importantes sumas de dinero involucradas en estos supuestos intentos de destitución. Para contextualizar su argumento, Petro hechos recientes en otros países latinoamericanos, como el intento de sublevación militar contra el presidente boliviano Luis Arce, y la destitución de Pedro Castillo en Perú.

Petro afirmó que existe un plan para atentar contra su vida o removerlo del cargo en los próximos tres meses. «Querían ver si se repetía lo de Salvador Allende, de bloquear las carreteras para tumbar el presidente, que es lo que quieren hacer: o muere el Presidente o lo tumban, la orden está dada», expresó el mandatario.

El jefe de Estado colombiano añadió que este supuesto golpe de Estado estaría «financiado por la mafia». Criticó el proceso que lleva el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra su campaña presidencial por presunta financiación irregular, sugiriendo que hay intereses económicos detrás para que el caso llegue a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, con el fin de suspenderlo de su cargo.

Petro argumentó que, en caso de su salida, el próximo presidente de la República sería Efraín Cepeda, actual presidente del Senado. Además, sostuvo que ya se ha producido un acto de esta naturaleza al desaforarlo de su cargo, el cual, según él, está protegido por la Constitución.

El presidente afirmó que, si no contara con el respaldo popular, este supuesto golpe de Estado se habría concretado de manera inmediata. Estas declaraciones han generado un intenso debate en el país sobre la estabilidad política y las tensiones entre el gobierno y diversos sectores de la sociedad colombiana. TeleSur