El Banco de Pelucas sigue mejorando la calidad de vida de las personas con cáncer

El proyecto nació con el objetivo de brindar más calidad de vida a las personas con cáncer. El servicio es totalmente gratuito.

El titular de la cartera sanitaria, doctor Luis Medina Ruiz, recibió en su despacho a autoridades del Banco de Pelucas y a beneficiarios del trabajo que realizan en el taller ubicado en el Departamento de Operativos Móviles. El proyecto nació con el objetivo de brindar más calidad de vida a las personas con cáncer. El servicio es totalmente gratuito.

La referente del Programa de Cáncer de Mama, a cargo del Tráiler de Ginecología Integral, doctora Stella Esquivel, comentó que acompañó en la entrega de pelucas a pacientes que están transitando la enfermedad y están en su proceso de quimioterapia.

“Vemos la importancia de la entrega de estas pelucas, que son realizadas en el taller del Ministerio de Salud Pública, para la autoestima de estas personas. Influye en el ánimo y en la predisposición del paciente para seguir adelante en el tratamiento”, explicó la profesional, al remarcar que el Estado está presente no solo en la atención médica, sino que además lo está en lo emocional.

Augusto Cortez, encargado del Banco de Pelucas, contó que desde hace 7 años vienen trabajando, otorgando pelucas a los pacientes oncológicos de manera gratuita, a través de un contrato. El taller se encuentra en calle Italia 1919 y atienden de lunes a viernes de 8 a 13 horas, donde las personas pueden llegar a consultar para saber cómo adquirir una peluca o bien para donar cabello.

“Mínimo necesitamos 30 centímetros para el armado y confección de pelucas. Quiero resaltar que nosotros las entregamos gratuitamente. Por medio de un contrato las pacientes la tendrán lo que dure el tratamiento”, indicó Cortez. A su vez, indicó que desde que comenzaron llevan realizando más de 8.000 pelucas.

Respecto a los requisitos que tiene el Banco de Pelucas, el referente enfatizó que son mínimos y que se solicitan a la paciente y a un garante. Se arma una carpeta que debe ser presentada en el Ministerio de Salud Pública para su aprobación y una vez que se aprueba se procede a la fabricación y armado de la peluca o se entrega una que se encuentre en stock.

En tanto, la paciente Alejandra Ávila contó que llegó al Banco de Pelucas gracias a su hermana: “Yo estaba al borde de la depresión y cuando mi hermana me dijo de esta posibilidad de tener una peluca, me cambió la vida. Cuando llegué me dijeron que elija la que más me guste y me sentí feliz”.

Agustina Coronel, beneficiaria del Banco de Pelucas, dijo que su experiencia durante todo el proceso de la quimioterapia por su linfoma fue muy duro: “Antes de pasar por esto una no se da cuenta de la importancia en la autoestima que tiene el cabello. En el momento en que se te empieza a caer el pelo es traumático y este Banco es una luz de esperanza porque nos acompaña psicológica y emocionalmente, por lo que les agradezco mucho”.

Por último, Alejandro Coronel, papá de una paciente, agradeció al ministro por tener este taller que ayuda a muchas personas en su estado emocional: “Para los papás y parientes de pacientes oncológicos el Banco de Pelucas es algo muy importante, no solo por lo estético, sino por lo psicológico que ayuda mucho en el tratamiento”. Coronel contó que cuando dio con el taller se sintió agradecido por la atención que recibió y por la calidad de las pelucas.