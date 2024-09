AMPLIAR Rodríguez propuso además que en la resolución se incluyera el cese de los vuelos entre Madrid y Caracas

11/09/2024 - Reconocimiento

Parlamento venezolano propone romper relaciones con España

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, propuso ayer miércoles romper toda relación diplomática y comercial, de inmediato, con España, luego de que el Congreso de los Diputados de España aprobase, a instancias de la extrema derecha, desconocer la legitimidad del presidente reelecto, Nicolás Maduro.

Instó a que el Ciudadano Presidente de la Comisión permanente de Política Exterior y demás miembros de la Comisión de Política Exterior, se reunieran de inmediato para aprobar de manera perentoria una resolución, instando al Gobierno venezolano “para que se rompan de inmediato, todas las relaciones diplomáticas, todas las relaciones comerciales, todas las relaciones consulares. Que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del Gobierno de España y todos los consulados y todos los cónsules y traemos a los nuestros de allá”.

Rodríguez propuso además que en la resolución se incluyera el cese de los vuelos comerciales entre Madrid y Caracas en líneas aéreas españolas, así como todas las actividades de índole comercial de empresa españolas.

“Este es el atropello más brutal de España contra Venezuela desde los tiempos en que luchamos por nuestra independencia. Eso que hizo hoy el Congreso de los Diputados es una declaración de guerra contra Venezuela y contra el Gobierno legítimamente constituido”, denunció.

En ese sentido, Rodríguez rechazó la injerencia del Congreso de los Diputados del país ibérico, y aseguró que “es inaceptable. No nos vamos a quedar con esa”.

“Es un atropello, una barbaridad, una indecencia, irrespeta el derecho internacional. ¿Acaso ellos hubieran acogido con beneplácito si Venezuela hubiera dicho que aprobaba la consulta para que Cataluña y el País Vasco fueran independientes? Ni el Gobierno ni el Estado venezolano se inmiscuye en cuestiones de otros países”, precisó.

Asimismo, indicó que “Nicolás Maduro tiene nombre y palabra y, en consecuencia, si es necesario, vamos a mostrar a Venezuela y al mundo lo que el presidente Nicolás Maduro denominó el lunes secretos de Estado, para que el mundo vea quién tiene palabra y quién es el indecente”.

En esta jornada, el Congreso de los Diputados aprobó por mayoría la propuesta no legislativa del Partido Popular que busca instar al Gobierno español a reconocer a Edmundo González como el ganador de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela.

Sobre el tema, durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional venezolana, la diputada Tania Díaz, calificó de «vergonzoso e inédito lo que hicieron los diputados y diputadas españoles con la intención de lavarle la cara a la extrema derecha venezolana y a la decepción que ha sufrido con la huida vergonzosa de Edmundo González Urrutia, que después de haber desatado el fascismo contra el pueblo venezolano, va a refugiarse en España».

Díaz indicó que lo aprobado por el Congreso es «una proposición de no ley, que no es más que una puesta en escena. No es vinculante, no tiene ninguna característica de ley ni consecuencias, solo autoriza al Congreso a solicitarle al Gobierno español a que reconozca a Edmundo González como presidente de Venezuela». TeleSur