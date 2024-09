AMPLIAR Preocupa la presión alta en adolescentes mayores

06/09/2024 - Salud

Estudio: Casi 1 de cada 4 adultos estadounidenses menores de 40 años tiene presión arterial alta

Una epidemia de presión arterial alta está ocurriendo en adultos jóvenes y niños en los Estados Unidos, según muestran un par de nuevos estudios.

Casi una cuarta parte de las personas entre 18 y 39 años tienen presión arterial alta, con lecturas superiores al nivel saludable de 130/80, encontró el primer estudio.

Según el segundo estudio, la presión arterial es un problema incluso para los niños en edad escolar. Casi el 14% de los niños de entre 8 y 19 años tienen presión arterial alta o elevada, según los investigadores.

Ambos estudios fueron presentados el viernes en las sesiones científicas de la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA) en Chicago. Este tipo de investigación debe considerarse preliminar hasta que se publique en una revista revisada por pares.

"La prevalencia de la hipertensión en adultos jóvenes es marcada, y los determinantes sociales de la salud amplifican el riesgo de hipertensión y de enfermedad cardiovascular prematura posterior", dijo la Dra. Bonita Falkner , presidenta del comité de redacción de la decl aración científica de 2023 de la AHA sobre la hipertensión pediátrica.

En ambos estudios, los investigadores utilizaron datos recopilados entre 2017 y 2020 por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. como parte de su Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición.

El primer estudio analizó las lecturas de presión arterial de adultos jóvenes, así como cinco factores que pueden influir en la salud: mala educación, bajos ingresos, falta de seguro médico, inseguridad alimentaria y poco o ningún empleo.

"Los determinantes sociales de la salud son las condiciones sociales que surgen del lugar donde las personas nacen, viven, aprenden, trabajan y maduran", dijo el investigador Thomas Alexander , estudiante de medicina de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern en Chicago.

Casi el 23% de los adultos jóvenes tienen presión arterial alta, y estos tenían más probabilidades de no tener seguro médico, de padecer inseguridad alimentaria y de tener dificultades económicas en comparación con los adultos mayores, descubrieron los investigadores.

Los investigadores descubrieron que estos factores parecen interferir con la capacidad de una persona para controlar su presión arterial.

Los resultados mostraron que los adultos con dos o más necesidades sociales no satisfechas tenían aproximadamente un 80% más de probabilidades de tener presión arterial no tratada y aproximadamente un 70% más de probabilidades de no tener su presión arterial bajo control.

"Los adultos jóvenes con necesidades sociales y presión arterial alta necesitan más apoyo para alcanzar los objetivos de presión arterial", dijo Alexander en un comunicado de prensa de la AHA. "Nuestro estudio destaca que abordar estos determinantes sociales a través de estrategias de salud pública específicas es esencial para mejorar los resultados y prevenir las complicaciones de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares a largo plazo en esta población vulnerable".

En el segundo estudio, los investigadores encontraron que casi el 9% de los niños de 8 a 19 años tenían presión arterial elevada y más del 5% presión arterial alta, según las pautas establecidas por la Academia Estadounidense de Pediatría.

"Los jóvenes que tienen presión arterial alta tienen más probabilidades de tener presión arterial alta cuando sean adultos, lo que los pone en mayor riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares", dijo la investigadora Ahlia Sekkarie , epidemióloga de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Alrededor del 14% de los niños tenían presión arterial elevada y casi el 7% tenían presión arterial alta, en comparación con el 3% y el 4% de las niñas, respectivamente, encontraron los investigadores.

La presión arterial alta era más común en niños con obesidad severa y las tasas de presión arterial elevada aumentaban con la edad.

"Una dieta saludable y el ejercicio regular son importantes para reducir el riesgo de hipertensión", afirmó Sekkarie. "Garantizar que los jóvenes sigan una dieta saludable y realicen suficiente actividad física es fundamental para ayudar a prevenir enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares".

Fuente: UPI