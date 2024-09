AMPLIAR Trece personas fueron detenidas por prender fuego a vegetación

06/09/2024 - Ecocidio

Defensa Civil renueva alerta de alto riesgo por incendios en Sao Paulo

La Defensa Civil del estado renovó una alerta de alto riesgo de incendio en el estado de São Paulo hasta el próximo martes. El Mapa de Riesgos, una de las herramientas tecnológicas que ayuda a la Defensa Civil en el seguimiento de los incendios de vegetación durante la estación seca, indica la posibilidad de riesgos de incendio en todo São Paulo.

Sigue.

De acuerdo con el Centro para el Manejo de Emergencias (CGE) del estado, durante los próximos días las regiones norte, noroeste y oeste del estado continuarán experimentando clima seco y sin lluvias.

Las temperaturas siguen aumentando, con la humedad relativa disminuyendo y alcanzando niveles más críticos, por debajo del 35%, dejando la sensación de calor y sofocación. Las temperaturas pueden alcanzar los 33ºC en la región metropolitana de São Paulo.

Para São José do Rio Preto y Araçatuba, las temperaturas deberían rondar los 38ºC. En Presidente Prudente y Marília, los termómetros pueden registrar máximas de 39ºC. En ambos lugares, la humedad relativa debe ser inferior al 15%. En Campinas, Sorocaba, Araraquara y Bauru, las temperaturas máximas deberán ser de 36ºC. En Franca, Barretos y Ribeirão Preto, temperaturas máximas de hasta 37º C. La humedad del aire debe ser inferior al 20%.

Calor

Para la Región de Itapeva, máxima 36ºC y humedad inferior al 25%. En la Región del Vale do Paraíba, la temperatura máxima será de 33º C con una humedad inferior al 30% y, en la Región de la Serra da Mantiqueira, la temperatura máxima alcanzará los 27º C. Y la humedad relativa del aire será inferior al 30%.

Desde el domingo pasado, 81 unidades de conservación ubicadas en la región metropolitana y el interior del estado de São Paulo fueron cerradas de emergencia. “La decisión se tomó en respuesta al creciente riesgo de incendios forestales, que ponen en peligro tanto a los visitantes como a las áreas de conservación”, afirma la Fundação Florestal (FF).

El cierre continuará hasta el 12 de septiembre y podrá revisarse dependiendo de las condiciones climáticas y los riesgos asociados. Durante este período, los equipos de la Fundação Florestal se encuentran en plena movilización, enfocados en acciones de prevención, monitoreo territorial y combate de incendios, además de brindar apoyo a las comunidades vecinas.

Según la Defensa Civil del estado, hay incendios en la región metropolitana de São Paulo (Mairiporã y Jaraguá); en el Valle de Paraíba (Cunha); Región de Campinas (Monte Alegre do Sul, Bom Jesus dos Perdões, Piracicaba y Valinhos); Región de Bauru (Dois Córregos); Región de Marília (Pompéia); Región Franca (Pedregulho) y Región Araçatuba (Braúma e Ilha Solteira).

Prisión

La Secretaría de Estado de Seguridad Pública (SSP) informó que un hombre de 34 años fue detenido en el acto luego de incendiar un terreno el pasado jueves por la tarde (5), en la central región de Franca. Testigos captaron la acción y llamaron a la Guardia Municipal y las llamas fueron contenidas sin llamar a los Bomberos. Otras dos personas involucradas en el incendio lograron escapar y aún están siendo buscadas.

“Además de ellos, otras 12 personas fueron detenidas por provocar incendios de vegetación, dos de ellas en Franca, tres en Batatais, dos en São José do Rio Preto, una en Jales, una en Guaraci, una en Pindorama, una en Salto y otro en São Bernardo do Campo.

Además, en Porto Ferreira la Policía Ambiental acusó a dos hombres por encender un fuego para limpiar la vegetación. La Policía Civil está investigando los 12 casos, que no están relacionados, dijo la Secretaría de Seguridad Pública en un comunicado.

Fuente: Agencia Brasil