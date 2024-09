AMPLIAR Tres hombres fueron vistos en el bosque cuando comenzó el incendio

04/09/2024 - Ecocidio

ONG ambientalista sospecha sobre autores de incendios en bosques de Brasilia

El incendio que se propaga por el Bosque Nacional de Brasilia (Flona) desde el martes por la mañana puede haber sido criminal. Ésta es la principal sospecha de las autoridades del Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio). Según Fábio Miranda, director de Flona, ​​tres hombres fueron vistos en el bosque cuando comenzó el incendio.

Sigue.

“Tuvimos tres sospechosos vistos justo en el momento en que aparecieron los brotes. No eran visitantes, no vestían ropa deportiva, no caminaban ni andaban en bicicleta. Los brotes se estaban produciendo muy lejos unos de otros. Entonces no fue un incendio que pasó y se extendió”, dijo.

Además, explicó Miranda, las características del incendio no son las mismas que las de un incendio ocasional, resultado de una quema de la administración del predio que se salió de control y pasó a la unidad de conservación.

“Tuvimos varios focos simultáneamente, lo que no es característico de un incendio ocasional, resultado de la quema de una propiedad y su transferencia a la unidad de conservación”. Para el titular de Flona, ​​se puede afirmar el carácter delictivo del incendio. Hasta la fecha, alrededor de un tercio de la unidad de conservación, 1.200 hectáreas, ya han sido consumidas por las llamas.

“Nuestra principal sospecha es que era un delincuente. Incluso podemos decir que, necesariamente, era un criminal. Porque empezó dentro de la unidad de conservación. Entonces la pregunta es si fue intencional o no. Y creemos que fue, sí, intencional”.

Lucha contra incendios

Según el ICMBio, 93 combatientes están trabajando para apagar las llamas. Hay dos grandes frentes de incendio, pero se han definido prioridades en el combate: zonas de nacientes, bosques de galería, remanentes de Cerrado y zonas cercanas a residencias.

Los equipos también están trabajando para monitorear el área e identificar posibles animales heridos o muertos. La expectativa del instituto es extinguir el incendio este miércoles (4), si las condiciones climáticas mejoran. La región se enfrenta a una grave sequía.

Fuente: Agencia Brasil