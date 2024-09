04/09/2024 - Congreso

Represión, decepción "dialoguista" y defensa de la gestión: el informe de Guillermo Francos ante el Congreso

El jefe de Gabinete habló cerca de una hora en Diputados sin mayores cruces, salvo por la retirada del peronismo y la izquierda por la represión a jubilados en la calle.

La feroz represión de la Policía Federal y Prefectura a la marcha de los jubilados en las inmediaciones del Congreso sirvió como cierre a la presentación del primer informe de Guillermo Francos como jefe de Gabinete ante la Cámara de Diputados, un intercambio que dejó gusto a poco para los que reclamaban respuestas o aclaraciones del Gobierno. El momento de mayor tensión fue cuando Unión por la Patria (UP) y el Frente de Izquierda se retiraron de la reunión informativa, en la que el ministro coordinador expuso los supuestos logros de la gestión del presidente Javier Milei. Aún si no hubo cruces fuertes, la oposición "dialoguista" expresó una cierta disconformidad con el reporte de Francos.

"Intervenir es levantar el teléfono y decirle a Bullrich que deje de reprimir", le espetó la diputada del Frente de Izquierda y los Trabajadores Vanina Biasi. Tras esto, el jefe de la bancada de UP, Germán Martínez, pidió un cuarto intermedio, que el titular de la Cámara, Martín Menem, le negó. Acto seguido, el peronismo dejó la reunión. "Bullrich le dinamitó la sesión a Francos", afirmaron desde las redes de UP. Al no haber preguntas de la oposición, solo quedó el titular del bloque oficialista de LLA, Gabriel Bornoroni, para dar conclusión al encuentro sin hacerle ninguna pregunta..

Antes de que el peronismo se fuera del recinto, en el Salón de Pasos Perdidos circulaba la disconformidad de los bloques de la oposición con las respuestas del ministro coordinador. "Fue muy general en algunas cosas", se lamentó un legislador que hizo una de las preguntas sobre obras viales. Más comprensivos fueron desde el PRO. "Es un tipo razonable y, salvo lo último, estuvo todo bastante tranquilo", opinó una voz del secto ahora aliado a La Libertad Avanza.

Francos arribó cerca de las 10.30 y fue recibido por Menem. El ministro coordinador habló poco más de una hora, en la que le atribuyó al gobierno de Milei haber sacado "a la Argentina de la hiperinflación y de los peligros que estaban por desatarse".

El ministro coordinador leyó en la gran mayoría de su discurso y para responder las preguntas, les iban alcanzando papeles con las respuestas. En algunos casos, las mismas que figuraban en el informe a Diputados con preguntas y respuestas previas. A diferencia de su antecesor, el eyectado Nicolás Posse, no leyó todo el tiempo, sino que se mostró más suelto.

Logró algunos aplausos de los propios y del PRO cuando destacó la baja de asesinatos en Rosario, la supuesta efectividad del "protocolo antipiquete" y las políticas del Ministerio de Capital Humano. Francos afirmó que las medidas detalladas “demuestran que Argentina atraviesa un cambio de paradigma”, orientado a “ordenar las cuentas públicas, eliminar el déficit fiscal y terminar con la inflación”.

Y añadió: “Bajo el liderazgo del presidente Milei estamos llevando adelante transformaciones radicales, que encausarán al país en la senda de crecimiento y desarrollo que abandonamos hace tanto tiempo”.

Uno de los casos en los que Francos remitió al informe previo fue cuando se le consultó por el rol del asesor Presidencial, Santiago Caputo, y su estado de contratación. "Es el monotributista más influyente del país", ironizó el diputado de Encuentro Federal Esteban Paulón. Francos respondió que estaba consignado en la respuesta brindada por la Secretaría General de la Presidencia.

Una inquietud para la oposición fue el reciente decreto de Milei para restringir el acceso a la información pública. "El dolor de cabeza lo va a tener la Canciller, después de la misión a la OCDE y les va a decir que restringimos el acceso", planteó la diputada del radicalismo Karina Banfi. "Se las voy a transmitir al Presidente", respondió el Jefe de Gabinete, que señaló que la intención fue "ordenar" y no "restringir".

El diputado del radicalismo Pablo Juliano le alertó sobre la subejecución del presupuesto en Capital Humano.y le preguntó si el Gobierno piensa devaluar, hecho que fue negado por Francos. "Se espera que la recuperación económica que comenzó a observarse en el mes de mayo continúe a lo largo del año 2025 y haya una fuerte recuperación con un crecimiento del PIB del 5%”, afirmó.

El ministro coordinador también justificó el veto del Presidente al proyecto para actualizar las jubilaciones, que había sido aprobado por las dos Cámaras y ahora volvió a Diputados, y señaló que no fue un acto "maduro y responsable". En la misma línea, consideró "razonables" los cien mil millones de pesos para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Francos había transitado los pasillos de las dos Cámaras durante la sanción de la ley Bases y el paquete fiscal. Tras la aprobación de este paquete legislativo, el ministro de Interior pasó a ser jefe de Gabinete. La oposición pasó a quejarse de la falta de interlocutores con el Ejecutivo, en el marco de una serie de sesiones caídas. En la Casa Rosada, según se comentaba, señalaban al funcionario.

"Pedimos un diálogo político inteligente, la búsqueda de acuerdos, la razonabilidad que le hubiera permitido al Presidente hacer un veto parcial sobre el tema jubilatorio y satisfacer una mejora razonable", sostuvo el titular de la bancada de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto. Al margen de la presunta añoranza, el ex candidato a vicepresidente le recordó al representante del gobierno de Milei cuál será la próxima batalla legislativa: ratificar o rectificar el veto total del aumento a los haberes previsionales, por los que hoy marcharon hoy los jubilados al Congreso.

Por Federico Pokorowski, El Destape