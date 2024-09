AMPLIAR Secretario de Gobierno de Capital

03/09/2024 - Conflicto del transporte

"El Municipio no está para otorgar subsidios a las empresas"

El secretario de Gobierno reiteró que la Intendencia “no tolerará ningún tipo de extorsión por parte de los empresarios del transporte” ni les otorgará asistencia financiera, como vienen reclamando.

El secretario de Gobierno de San Miguel de Tucumán, Martín Viola, reiteró que el Municipio “no va a tolerar ningún tipo de extorsión por parte de los empresarios en ningún sector que tome como rehenes a los vecinos”. Además, aclaró que no se otorgarán los subsidios que vienen reclamando las empresas de transporte, que anunciaron que desde este miércoles las líneas de ómnibus urbanas comenzarán a circular con las frecuencias de los domingos, a un 40% de su capacidad operativa, y amenazan con despedir a 200 trabajadores.

En conferencia de prensa que brindó junto al secretario de Movilidad Urbana, Benjamín Nieva, Viola recordó que desde el inicio de la actual gestión “se viene intentando solucionar la situación de precariedad que tiene el sistema de transporte público en Tucumán, con una serie de medidas, que están contempladas en el Plan Integral de Movilidad Urbana, que vienen dando resultados satisfactorios”.

A continuación, remarcó que “este sistema arcaico y precario de otorgar subsidios a los empresarios no ha mejorado el servicio de transporte público de San Miguel de Tucumán”. En este sentido, dejó en claro que “los recursos del Municipio son para darles servicios a los vecinos, como alumbrado, barrido y limpieza, y no para subsidiar a empresarios”.

El secretario de Gobierno de la Capital enfatizó que la crisis del transporte “es un problema integral y sistémico, que precisa que todas las partes participen en la solución, con la Provincia, el Municipio, los empresarios del sector y demás buscando alternativas”. Y remarcó: “Si no nos ponemos de acuerdo todos en cuál va a ser la política y la planificación de coordinación de acá en adelante, cualquier medida que se tome, como en este caso lo que piden los empresarios, que es seguir subsidiando a las líneas de ómnibus, no va a solucionar el problema”.

Viola dijo que esperarán hasta el viernes, cuando la intendenta Rossana Chahla regrese de Alemania, donde viajó por gestiones oficiales, para programar una audiencia con autoridades del Gobierno provincial a los fines de evaluar alguna solución a esta problemática.

Por otro lado, Viola admitió que “llama la atención que únicamente AETAT tome esta medida de restricción del servicio en el ejido de la Capital y no avanza en otras jurisdicciones donde las empresas brindan el mismo servicio”.

El funcionario municipal recordó que el viernes de la semana pasada se reunieron en la sede de la Intendencia con representantes de AETAT para evaluar distintas alternativas, como la actualización en el monto que paga el Municipio para la instrumentación del Boleto Estudiantil. “Fue una reunión cordial, donde la Municipalidad dijo que se estudiará aumentar el monto del boleto estudiantil, que no tiene ningún tipo de asistencia provincial y solicitamos que nos pasen los instrumentos para ver cuál es el porcentaje que se precisaba aumentar. Por eso nos llama la atención que el día viernes tuvimos ese encuentro y el lunes salen a anunciar esta medida de restricción del servicio”, manifestó.

Consultado sobre el tema de las concesiones que quedaron caducas por disposición de la gestión anterior, que es otro de los reclamos de AETAT, Viola explicó que es una cuestión técnica que la tiene que resolver la Fiscalía Municipal, ya que cada línea tiene una situación diferente y se debe determinar en cada caso los pasos a seguir.

“Lo único que busca el Municipio es que los vecinos de San Miguel de Tucumán viajen mejor, porque desde hace mucho tiempo no se les brinda un servicio en condiciones dignas. No nos interesa quién brinda ese servicio ni pretendemos direccionar el mismo a alguna empresa en particular. Queremos un mejor servicio, sea cual fuere el empresario”, remarcó

Por último, al ser consultado sobre el pedido de aumento del boleto mínimo, el secretario de Gobierno recordó que es una situación que, por ordenanza, le corresponde definir al Concejo Deliberante, que es el que fija las tarifas del servicio.

“Una medida arbitraria y extorsiva”

Por su parte, el secretario de Movilidad Urbana, Benjamín Nieva, dijo que la decisión de los empresarios de restringir el servicio con el argumento de que no les alcanzan los ingresos para cubrir los costos operativos “es una medida unilateral, arbitraria y extorsiva”.

Dijo que el Municipio “no tolerará esta amenaza y se van a tomar las medidas conducentes para evitarlo”. En este sentido, anunció que “se ha dispuesto que todo el personal de la Dirección de Transporte del Municipio saldrá a las calles para garantizar el cumplimiento de las frecuencias y en caso de que no se cumpla se establecerán las sanciones correspondientes”.

Además, dijo que “es llamativo que AETAT adopte esta medida solamente en el ámbito de la Capital y no así en el resto de la provincia, donde también brindan el servicio de ómnibus”.

Además, dijo que “el Municipio de San Miguel de Tucumán está haciendo grandes esfuerzos para que el servicio se brinde como corresponde a los vecinos, con un Plan Integral de Movilidad Urbana que les brinda a los empresarios calles en condiciones y carriles exclusivos de circulación que les permitieron mejorar las frecuencias y ahorrar combustible”.

Nieva advirtió que “esta medida coercitiva y extorsionadora adoptada solamente en el Municipio de San Miguel de Tucumán no va a ser tolerada ni aceptada, porque se debe garantizar el servicio para los vecinos”.

A continuación, reiteró que la Municipalidad enviará al Concejo Deliberante los pliegos licitatorios para cada una de las líneas de ómnibus urbanas que hoy están caducas y cuentan con un permiso precario a raíz de un decreto dispuesto por la anterior gestión en la Capital. “Se busca mejorar el servicio, para que sea más eficiente, de calidad, con unidades que respeten las frecuencias, las paradas, con unidades en condiciones, con sus GPS encendidos para que el Municipio pueda hacerles un seguimiento”, explicó.