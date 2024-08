30/08/2024 - Casa de Gobierno

Jaldo tomó juramento a Nazur, Díaz, Morof y Dicker como nuevos funcionarios

El gobernador, Osvaldo Jaldo, puso en funcionamiento a cuatro nuevos funcionarios provinciales, ayer, en un acto en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.

Asumieron en sus cargos como el ministro de Obras y Servicios Públicos, Marcelo Nazur; el director de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Díaz; el secretario de Gestión Pública y Planeamiento, Javier Morof y el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, Adrián Gustavo Dicker.

En al acto estuvieron presentes también el ministro de Economía, Daniel Abad; el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso; la ministra de Educación, Susana Montaldo; el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; el ministro de Salud, Luis Medina Ruíz; el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur y la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls.

"Hoy, hemos decidido hacer ajustes en áreas claves para dinamizar la economía de la provincia y generar más puestos de trabajo", destacó el Gobernador.

En la oportunidad, Jaldo elogió a Nazur por su trayectoria en vialidad y su reciente desempeño en la administración de la misma, resaltó la experiencia y competencia de Dicker, mencionando su amplia trayectoria en el área de Hacienda.

Asimismo, dijo que "no hay duda de que Vialidad de la Provincia es una de las estructuras más importantes y grandes de Tucumán. En estos 10 meses de gobierno, Nasur ha logrado ponerla en funcionamiento junto con el ingeniero Díaz, quien ha sido el subadministrador. Quiero agradecerle especialmente al ingeniero Díaz por su responsabilidad en la gestión de esta crucial repartición".

El Mandatario provincial también destacó la importancia del nuevo enfoque en la informatización del gobierno. Morof será responsable de liderar la informatización de la administración pública, marcando una etapa de modernización y eficiencia, según Jaldo.

Estos cambios son parte de nuestra facultad como gobierno provincial para mejorar la gestión y responder a los desafíos económicos actuales", concluyó, agradeciendo el trabajo de los funcionarios salientes y expresando confianza en los nuevos integrantes del equipo.

Nazur dijo: “Agradecer a nuestro gobernador Osvaldo Jaldo por la tamaña de responsabilidad que ha encomendado en mi persona. Seguir los lineamientos que traemos. Ya somos un equipo de trabajo. Hemos conformado a lo largo de estos siete meses lo que sería el plan de trabajo para la obra pública que se traduce en solucionar los problemas de la gente, en reactivar la economía”.

Vamos a estar a la altura de las circunstancias, con mucha gestión. Nos vamos a apoyar en tres pilares fundamentales: la honestidad, la dedicación y el trabajo”, sostuvo.

“La relación entre Nación y provincia está a cargo del gobernador. La obra pública en Tucumán está activa. Vengo del ente vial con muchas obras, como el puente sobre el Río Santa María, los dos tramos de la Ruta Provincial 307, en la Ruta Provincial 315 una defensa en cuneta, obras por administración que han sido inauguradas. La obra en Tucumán está activa y gracias a la relación que tiene nuestro gobernador con el Poder Ejecutivo nacional”, declaró.

Con respecto a la función del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, dio que “la intención del gobernador es ponerle una impronta interesante, importante a la obra pública y mantendría el ministerio”.

Sobre la convocatoria del gobernador, dijo: “verdad que me sorprendió, me enteré esta mañana, él debe ver cualidades en mí. Soy una persona de trabajo, de carrera. Subí escalón por escalón, vengo de abajo de Vialidad. Me recibí a los 27 años, ingresé a Vialidad y de ahí hice carrera hasta que el señor gobernador Osvaldo Jaldo me dio la oportunidad de ser el administrador y hoy me da la oportunidad de ser ministro”

En cuanto al estado del Puente Lucas Córdoba, informó: “no hay ningún problema, solamente hubo ahí un pequeño desprendimiento de la carpeta asfáltica, pero es por una cuestión netamente del tránsito. Hay 100.000 vehículos día, hemos subsanado el asunto con una carpeta de última tecnología, que es un microasfalto y el puente no tiene ningún problema”.

Por su parte, Morof, abordó los retos que enfrenta la provincia en términos de digitalización y conectividad. También destacó que “nos queda un arduo trabajo por delante” en estas áreas fundamentales para el progreso del gobierno provincial.

El nuevo Secretario explicó que la administración de Jaldo busca transformar la provincia en un estado “transparente, ágil e informatizado”. Enfatizó la importancia de la conectividad en todo el territorio tucumano, indicando que “la idea del gobernador es que en cada rincón de la provincia todos tengamos la señal necesaria para estar conectados”.

El gobernador nos ha pedido honestidad y que trabajemos prácticamente las 24 horas del día”, afirmó, destacando la voluntad de transformar Tucumán.