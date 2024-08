29/08/2024 - En General

Brindan servicios veterinarios gratuitos en plazas de San Miguel de Tucumán

La campaña se inició este jueves en Plaza Urquiza. Fueron atendidas más de 80 mascotas. Se ofrecieron servicios de vacunación antirrábica, desparasitación y aplicación de pipetas. Los operativos se replicarán en Plazas San Martín y Belgrano.

Una exitosa convocatoria tuvo este jueves el operativo de vacunación antirrábica y desparasitación de mascotas que realizó la Dirección de Población Animal de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán en la Plaza Urquiza, donde se brindaron más de 80 prestaciones gratuitas a los vecinos que se acercaron con sus perros y gatos. También se aplicaron pipetas para control de ectoparásitos y se ofreció asesoramiento clínico veterinario.

Mercedes Dabul, directora de Población Animal, informó que la jornada correspondió al lanzamiento de “una campaña de salud animal que consiste en llegar a diversas plazas y a diversos puntos de San Miguel de Tucumán” y que se desarrollará todos los jueves. “El jueves de la próxima semana será en Plaza San Martín y el jueves subsiguiente en Plaza Belgrano, de 8 a 13 horas”, precisó.

Durante la jornada también se agendaron turnos para realizar castraciones de mascotas en el Centro de Esterilización Municipal Animal (CEMA) que funciona en San Cayetano y en el Centro Animal Municipal (CIAM), ubicado en avenida Francisco de Aguirre al 1600.

Para mantener sanas a nuestras mascotas, Dabul exhortó a “tratar de cumplir con un plan sanitario, desde cachorro iniciar con un plan de desparasitación, luego seguir con su plan de vacunas”. Y recordó que “la vacunación antirrábica se realiza una vez al año y en nuestro caso la aplicamos en forma gratuita tanto en los equipos móviles como también en los quirófanos fijos del CEMA y el CIAM”.

Además, enumeró recomendaciones de seguridad para el traslado de las mascotas: “En el caso de los caninos siempre usar correa y collar, y en caso de los felinos en una jaula transportadora, mochila o cajita porque los felinos se estresan y se asustan muy rápido, así evitamos situaciones de escape”. Por último, solicitó “a la comunidad que cada vez que salgan a pasear con sus animales de compañía lleven su bolsita recolectora para dejar limpios los espacios donde circulan”.

Por su parte, Alejandra Trejo, subsecretaria de Desarrollo Humano, resaltó que “acercar este tráiler de población animal con todas las prestaciones totalmente gratuitas de la Municipalidad es muy importante”.

Trejo anunció que mañana viernes 30 de agosto, la Municipalidad estará “con un nuevo operativo integral Somos Más en Territorio - SMT en el barrio Ejército Argentino con la misma intervención del tráiler de Población Animal con vacunación antirrábica y antiparasitaria y aplicación de pipeta para los ectoparásitos”. El servicio se ofrecerá en Malabia 2600.

“Esta iniciativa me parece bastante acertada y muy linda porque muchas personas que por ahí no tienen suficiente dinero pueden traer a sus perritos y gatitos o pueden traer animales de la calle que no tienen dueño”, comentó Pamela Méndez. “Yo vivo cerca, me enteré por la página de la Municipalidad y aproveché entrar a mi gatito para vacunarlo”, expresó.

“Es muy importante la promoción y prevención en la salud del animal y seguir luchando para que la conciencia se extienda”, opinó Paula Salvatore, quien llevó a sus dos perritas al tráiler veterinario.